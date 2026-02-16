закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Совет ЕС утвердит заем в 90 миллиардов евро для Украины

  • 16.02.2026, 15:09
Совет ЕС утвердит заем в 90 миллиардов евро для Украины

Окончательное решение планируют принять 24 февраля без обсуждений.

Пакет законодательства Европейского Союза, которое позволит предоставить Украине в 2026-27 годах заем на сумму 90 млрд евро, будет окончательно утвержден Советом ЕС 24 февраля.

Об этом корреспонденту «Европейской правды» в Брюсселе сообщил один из топ-дипломатов ЕС на условиях анонимности.

24 февраля ЕС окончательно одобрит выделение 90 млрд евро Украине в 2026-27 годах.

«Мы ожидаем окончательного принятия пакета законодательных актов, необходимых для предоставления Украине займа в размере 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей на 2026 и 2027 годы, 24 февраля на заседании Совета ЕС по общим вопросам», — сообщил собеседник «Европейской правды».

Он уточнил, что этот вопрос будет внесен в повестку дня Совета по общим вопросам 24 февраля как пункт, не требующий обсуждения.

Для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов государств-членов ЕС.

«Украина получит такие необходимые средства уже со второго квартала этого года», — добавил дипломат.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин