Совет ЕС утвердит заем в 90 миллиардов евро для Украины
- 16.02.2026, 15:09
Окончательное решение планируют принять 24 февраля без обсуждений.
Пакет законодательства Европейского Союза, которое позволит предоставить Украине в 2026-27 годах заем на сумму 90 млрд евро, будет окончательно утвержден Советом ЕС 24 февраля.
Об этом корреспонденту «Европейской правды» в Брюсселе сообщил один из топ-дипломатов ЕС на условиях анонимности.
«Мы ожидаем окончательного принятия пакета законодательных актов, необходимых для предоставления Украине займа в размере 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей на 2026 и 2027 годы, 24 февраля на заседании Совета ЕС по общим вопросам», — сообщил собеседник «Европейской правды».
Он уточнил, что этот вопрос будет внесен в повестку дня Совета по общим вопросам 24 февраля как пункт, не требующий обсуждения.
Для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов государств-членов ЕС.
«Украина получит такие необходимые средства уже со второго квартала этого года», — добавил дипломат.