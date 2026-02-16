24 мая 2026, воскресенье, 15:47
В белорусский банк принесли необычную фальшивую купюру

  • 16.02.2026, 15:17
Она удивила даже экспертов.

В Гродно молодой человек принес в банк 100 юаней — хотел поменять деньги, но сотрудница банка заметила, что купюра на самом деле подозрительная. Оказалось, это действительно так, причем такой комплекс способов подделки элементов защиты в Беларуси встречается впервые.

В Госкомитете судебных экспертиз рассказывают, что кассир вызвала милицию, а те забрали купюру на экспертизу.

Судебный эксперт установил: эта сотня юаней образца 2015 года изготовлена не предприятием, выпускающим продукцию этого вида. Все изображения выполнены способом струйной печати, а элементы защиты имитированы различными способами. В Госкомитете судебных экспертиз отмечают, что именно комплекс способов подделки элементов защиты для Беларуси новый.

По этому факту проводится проверка.

