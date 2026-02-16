Reuters: Российские нефтяники не ожидали такого эффекта от решения Трампа 25 16.02.2026, 20:35

24,656

РФ начала захлебываться в нефти.

Емкость нефтехранилищ на территории России приближается к исчерпанию по мере того, как у нефтяных компаний нарастают сложности с продажами в Индию, пишет Reuters со ссылкой на данный аналитиков Kpler и Rystad Energy.

Ставшая крупнейшим покупателей морских партий сорта Urals Индия в январе сократила импорт на треть — до 1,1 млн баррелей в сутки с 1,7 млн в среднем в прошлом году. В результате около 150 млн баррелей, вывезенных танкерами из портов РФ, «застряло» в море, а общий экспорт российской нефти начал падать: в феврале он составляет около 2,8 млн баррелей в день против 3,4 млн в январе.

Емкости наземных хранилищ позволяют России хранить всего около 32 млн баррелей — а это лишь 3-4 дня текущей добычи. При этом около половины этого объема уже задействовано, подсчитали в Kpler на основе спутниковых снимков.

Невозможность хранить нефть приведет к тому, что нефтяники будут вынуждены сокращать добычу — примерно на 300 тысяч баррелей в сутки к марту-апрелю, прогнозирует Rystad Energy. Частично решить проблему нераспроданной нефти может обширная сеть трубопроводов «Транснефти» — всего она может вместить около 100 млн баррелей, оценивают в Kpler. Впрочем, и этот объем невелик по сравнению с масштабами добычи — около 11 дней производства.

Из-за сложностей с продажами нефти российские нефтяники уже сокращают добычу — на 100 тысяч баррелей в сутки в декабре и еще 26 тысяч — в январе, рассказали Bloomberg источники, знакомые с засекреченной государственной статистикой.

Спад добычи в РФ фиксируется, несмотря на то, что сделка ОПЕК+ позволяет еще наращивать: сейчас российская квота составляет 9,57 млн баррелей в день против 8,97 млн летом, когда действовали ограничения на производство. Но фактически нефтяная промышленность выдает 9,28 млн баррелей в сутки — то есть на 300 тысяч меньше квоты.

По итогам 2025 года нефтедобыча в России упала до 15-летнего минимума в 512 млн тонн. А нефтяные компании, по оценкам Газпромбанка, потеряли около $33 млрд валютной выручки из-за сложностей с экспортом и необходимости предлагать гигантские скидки, достигающие почти $30 за баррель.

Средняя стоимость сорта Urals — основной экспортной марки РФ — опустилась до $40 за баррель, хотя в бюджет заложено $59, а для его балансировки нужны цены еще выше — $93 за бочку, по оценкам Альфа-банка. Нефтегазовые доходы бюджета в начале 2026 года обновили минимумы с пандемии: в январе это было 393 млрд рублей — вдвое меньше, чем в том же месяце годом ранее.

На уровне компаний основной удар придется на «Роснефть «и «Лукойл» через усиление ценового давления и рост логистических скидок, отмечает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов: «Экспортная выручка сокращается, особенно у проектов с высокой себестоимостью. При такой цене Urals пространство для инвестиций и дивидендов остается ограниченным».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com