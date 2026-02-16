Путин уперся в стену 1 Кирилл Сазонов

16.02.2026, 15:30

7,140

Провалы уже привычно называют жестом доброй воли.

Оккупация Донецкой области становится безусловным приоритетом для Кремля именно по политическим причинам. Нужен успех, нужен понятный всему стаду результат. Освобождение виртуального, но многострадального «народа Донбасса» можно представить как большую победу Путина. Ну а провалы на других направлениях уже привычно назвать жестом доброй воли. Проблема в том, что агломерация «Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск» категорически не дает себя оккупировать. Нужно перебрасывать фантастические по размерам резервы. Которых в свободном виде в России просто не существует.

Уже сейчас в Донецкой области сосредоточена основная масса оккупационных войск. Только вокруг Константиновки «бьются тюленем о лед» 8-я общевойсковая армия и 3-й армейский корпус. Причем в «восьмерке» играет уже второй или третий состав – они здесь давно и слишком много потерь. Плюс подключили с других направлений части 3-й, 18-й, 51-й, 49-й и 58-й армий. И это еще не все – отдельных подразделений туда засунули очень много. Они все приходили временно на подкрепление для решительного прорыва. Да так и остались. Кто в составе группировки, кто в мягкой донецкой земле.

Вообще парадокс Константиновки в том, что здесь не работает привычная для противника схема. Весь их опыт говорит, что если уперлись в какой-то населенный пункт, нужно просто бросать больше ресурсов, постоянно штурмовать, и будут высокие потери, а потом результат на земле. В случае с Константиновкой – пока что получаются только высокие потери. Два года бои за Часов Яр (12 тыс. населения до войны) и прорыв от Торецка до Константиновки (15 км). На этом все.

Попытки взять Константиновку можно условно разделить на три этапа. Первый – мощный штурм и попытка взять город двумя колоннами. Со стороны Торецка и Бахмута, то есть с юга и востока. Не получилось, застряли на окраине. Затем пытались окружить город и отрезать от Дружковки. Безрезультатно. Сейчас от крупных штурмов перешли к новой тактике инфильтрации малыми группами в глубину украинских позиций. Но эти группы, как правило, быстро обнаруживаются и уничтожаются. Мимикрия «под гражданских» тоже не дает результата – ВСУ вообще не верят, когда видят двух мужчин в гражданском с мешками, блуждающих по дороге.

То есть сама по себе идея идти с юга на север от Константиновки до Славянска оказалась не просто долгой в реализации, а бесконечной. Сейчас есть попытки наступать на Дружковку с двух сторон, чтобы отрезать оба города и выйти с юга к Краматорску, но... результатов нет. И тут российское командование сдуло пыль со старого глобального плана – окружить сразу всю агломерацию из четырех городов. Перерезать севернее Славянска трассу на Харьков и второстепенные дороги на запад ударом от Доброполья. В сторону Славянска вдоль трассы «Бахмут – Славянск» продвижение по 500 метров в неделю. Идея с Добропольем накрылась полностью.

Резюме. Учитывая сопротивление Сил обороны Украины в Донецкой области для достижения результата уже не к весне, а к осени, противнику нужно принципиально нарастить свои силы в регионе. Не перебросить две дивизии, а бросить сюда все, что есть с других направлений. И сражаться за агломерацию с полным напряжением сил, как за Бахмут или Авдеевку. Проблема в том, что один Краматорск намного больше Бахмута и Авдеевки вместе взятых. И потери наступающих будут соответствующими. А ослабление других направлений автоматически приведет к контрнаступлению там ВСУ. Оккупанты уперлись в стену и сейчас напоминают плохого жонглера, который пытается удержать в воздухе слишком много шариков. Ну, а плохой жонглер рискует превратиться в хорошего танцора...

Кирилл Сазнов, «Главком»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com