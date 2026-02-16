Как отключение Starlink и замедление Telegram ударило по россиянам Александр Коваленко

16.02.2026, 15:43

ВСУ удачно воспользовались ситуацией.

Неделю российские пропагандистские площадки генерируют панические настроения: ВСУ перешли в контрнаступление в Запорожской области, используя большое количество сил, в том числе и бронетехнику.

Некоторые особо отбитые на последнюю прямую извилину Z-военкоры сообщают о колоссальных потерях Сил обороны Украины (СОУ), тысячах убитых и сотнях единиц сожженной техники. Вот только десятков и сотен видео с верификацией этих потерь так ни разу в открытом доступе и не всплыло, хотя, как же это так — не похвастаться в прямом эфире разгромом очередной украинской танковой колонны?

Что же в действительности происходит по линии боестолкновения?

Прежде всего, необходимо уяснить, что никакого контрнаступления в настоящее время не проводится. В свою очередь, силы обороны Украины проводят тактического уровня контратакующие мероприятия, по отдельно взятым участкам фронта, с целью улучшения позиций. То есть, ни о каком эпическом «контрнаступлении» речи не идет, а говорим мы о, тактического уровня контратакующих мероприятиях.

Переход от глухой обороны к контратакам это вполне обычное явление, и на протяжении 2025 года мы неоднократно могли их наблюдать у СОУ, например, Добропольское направление, Купянская операция зачистки и т. д. Но, даже для проведения таких контратак необходимо, чтобы были созданы, либо возникли соответствующие условия.

Сейчас этими условиями стали отключение оккупантам серых терминалов Starlink, а также замедление и в перспективе блокирование Telegram. С учетом падения качественной связи и коммуникации у ряда вражеских подразделений по линии фронта, не воспользоваться этим для улучшения своих позиций было бы глупо.

Также, важным обстоятельством стало то, что основная пробивная сила группировки россиян, собранной на Южно-Донбасском направлении, 5-я ОВА, с сентября 2025 понесла катастрофические потери — более 20 тысяч человек и… утратила свою боеспособность. Да, сложно себе представить утрату боеспособности, но с 5-й ОВА это произошло.

5-я ОВА, действующая на Гуляйпольском направлении силами и средствами 127-й МСД, 57-й и 60-й ОМСБр, получила поддержку от смежных армий, в частности, подразделениями 38-й и 64-й ОМСБр, а также 69-й ОБрП из состава 35-й ОВА. Ранее 37-я ОМСБр 36-й ОВА, а также 5-я ОТБр так же вынуждены были усилить ее изношенный ресурс.

Также, сейчас вражеским командованием поднимается вопрос о введении в бой за Гуляйполе полнокровных резервных сил 34-й ОМСБр 49-й ОВА, которая, как известно, входит в состав ГВ Днепр, и подразделений из состава 90-й ТД. Эти силы должны были быть задействованы россиянами только после выхода на правый берег реки Гайчул, но их могут применить уже в ближайшее время для ускорения процесса оккупации Гуляйполя.

Все эти факторы позволили СОУ из обороны перейти по ряду направлений к активным контратакующим действиям и их результат мы уже можем наблюдать, а именно:

— противник отброшен от Новоалександровки, Вербового и Вишневого (Днепропетровская область), ослабленные переброской сил и средств для усиления 5-й ОВА;

— противник был отброшен от Тернуватого и Косивцевого на левый берег Гайчул и даже… скажем так, больше этого, но об этом не сейчас;

— На Степногорском плацдарме СОУ не только продолжают удерживать город, но и отбросили противника из Приморского, полностью зачистив северную часть села по дорогу 204, а также Лукьяновку, в районе ландшафтного заказника Степногорский.

Российские оккупационные войска не могут полноценно сейчас противостоять этим контратакующим действиям, но, чтобы нивелировать их результаты и гипертрофировать свое сопротивление, это все называют неким масштабным «контрнаступлением», чтобы по результату отчитаться в том, что они остановили то, чего, по сути, и не было, а утраченные позиции вполне уместные.

Тем не менее, это яркий показатель уязвимости врагов от неожиданных ситуативных явлений. А если говорить о явлениях, формирующихся в рамках стратегии?

Александр Коваленко, Telegram

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com