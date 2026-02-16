В Беларуси изменились правила продажи игрушек по играм и фильмам
16.02.2026, 15:54

Кого и за что теперь будут штрафовать?

С 31 января 2026 года в Беларуси изменились правила продажи игрушек, которые являются копиями героев компьютерных игр и фильмов. Соответствующие изменения внесены в Правила продажи отдельных видов товаров и в нормативные акты, регулирующие порядок присвоения возрастной категории информационной продукции.

Разъяснения по новым требованиям порталу Smartpress.by дала юрист юридической компании «Экономические споры», судья третейского суда «Экономические споры» Наталия Табала.

Теперь игрушки, которые воспроизводят персонажей компьютерных игр и фильмов (мягкие игрушки, модели-копии и другие сюжетно-ролевые изделия), обязательно должны иметь знак возрастной категории – 0+, 6+, 12+, 16+ или 18+.

Ранее требование о возрастной маркировке распространялось на определенную информационную продукцию, но с 31 января перечень дополнен именно такими игрушками.

Возрастной знак должен быть размещен до начала продажи. Причем ответственность лежит как на производителе, так и на продавце. Если производитель не нанес маркировку, сделать это обязан продавец.

Знак размещается на упаковке или на этикетке, прикрепленной к игрушке. Он должен быть хорошо заметен и читаем для покупателя.

Возрастная категория устанавливается с учетом:

тематики и содержания продукции;

художественного оформления;

особенностей восприятия информации детьми разного возраста;

возможного негативного влияния на здоровье и развитие ребенка.

Отсутствие возрастной маркировки будет считаться нарушением законодательства о торговле.

За такое нарушение предусмотрен штраф – до 10 базовых величин (450 рублей).

Почему это важно

Как отмечает Наталия Табала, государство усиливает контроль за продукцией, предназначенной для детей. Новые правила направлены на то, чтобы дети получали безопасный и подходящий по возрасту контент даже в виде игрушек.

