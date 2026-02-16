Искусный выстрел в ногу 1 Антон Швец

16.02.2026, 15:58

Почему визжит кремлевская обслуга.

Из разговоров понял, что многие не вкурили, в чем был выстрел в ногу с запретом Telegram в РФ. И потому большинство людей не понимают, почему там визжит всякая кремлевская обслуга из Госдуры. А вышел прям огонь. Ну и дополнительное объяснение, почему так ударило по ним отключение Starlink.

Объясняю. Непосредственное командование у русаков очень много где висело уже на Starlink. Для передачи видео при этом пользовались Diсkord (да, до сих пор), а для всякого текстового, отчетов, хозяйственных вопросов и записанных видео использовали Telegram. При этом на тот момент Diсkord уже был в РФ заблокирован, а Telegram – нет. Но всем было пофиг, потому что для Starlink блокировок не существует. Тот же Diсkord у россиян работал, конечно, через выход в общие интернеты.

Может, Роскомлагерь и спрашивал у топовых российских военных, как они отнесутся к блокировкам Telegram в РФ. И они, может, и ответили, что им пофиг, потому что если у командования будет связь, то не пофиг ли им, что у россиян и простой пехоты не будет Telegram. Только в плюс, пожалуй. И поэтому планировали блокировку Telegram спокойно. А «военорков» не любят и топовые российские военные, и поэтому их Telegram-сеть – это для них скорее проблема, чем помощь.

Но здесь Федоров продавил большого друга российского народа Илона Маска на отключение Starlink. Конечно, с этим можно бороться, и это не значит, что у российских военных не будет связи в принципе. Будет. Есть варианты. Прямой радиомост, мэши и так далее. Но чтобы все работало, как раньше, все это нужно было дотянуть до оптики российских телеком-операторов и до их выходов в интернеты соответственно. И дотащили, конечно. Но после этого все поняли, что по-прежнему оно все равно не работает, потому что в РФ заблокирован Disсord. То есть интернет есть, но все надо перестраивать, переустанавливать и искать другие средства для передачи видео. Уже менее удобные, менее известные и менее распространенные. Товарищ майор в афиге, потому что айтишники не все там умные, большинство может работать только по инструкции, а построить передачу потокового видео так, чтобы оно не отваливалось постоянно, не каждый может.

И тут Роскомпозор начал отрубать и Telegram. Конечно, это не окончательно, думаю, они сейчас откатят все, и полностью Telegram в РФ блоканут уже после их «выборов» в Госдуру. Но пока идут тесты, у российских военных отвалилась вся удобная связь. Ну и плюсом является еще удар по «военоркам», потому что их волонтерские сборы там также через Telegram.

Искусный выстрел в ногу. Тем более, что российские генералы не могут прийти в политический блок Кремля и сказать разблокировать все взад, потому что тогда они признают, что висят не на собственной «аналоговнетной» связи, а на заграничных решениях. Поэтому будет «давай программировай» вниз по звену подчинения. Они исправят это, но для этого им понадобится какое-то время, и решения не будут универсальными. Что плюс.

Для всех «зрадоманов», которые говорят, что и для нас отключение Starlink имело последствия, могу сказать, что плюсов здесь больше (потому что «старлинкольоты» – это проблема). Ну и удар по вражеским штабам. А наши минусы понемногу исправляются. Больше комментариев, как там и что сейчас со Starlink – писать запрещено, потому и я писать не буду. Хотите – страдайте, но я знаю, как оно там на самом деле. Так же предложения отходить от зависимости к Starlink я советую высказывать уже вашему непосредственному командиру. Или подразделению, которое вы опекаете. Если у вас его до сих пор нет, предложений не нужно.

На этом все.

Антон Швец, Telegram

