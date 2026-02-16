В Сети вирусится бой Тома Круза и Брэда Питта 5 16.02.2026, 16:06

6,164

ИИ-ролик поражает качеством.

15-секундный видеоклип, на котором две звезды Том Круз и Брэд Питт сражаются на разрушающейся крыше на закате, вызвал бурю эмоций в Голливуде. Видео создал ирландский режиссер Руайри Робинсон с помощью ИИ-инструмента Seedance 2.0 от китайской компании ByteDance. Клип поражает качеством. Кинематографические ракурсы, постановка трюков, звук и музыка выглядят как сцена из настоящего блокбастера, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Для многих профессионалов индустрии это стало тревожным сигналом. Сценарист «Дэдпула» Ретт Риз признался, что видео вызвало у него «холодок по спине», отметив, что технология может «стоить работы многим людям».

Голливудские студии отреагировали мгновенно. Глава Ассоциации киноиндустрии Чарльз Ривкин призвал ByteDance немедленно прекратить использование чужой интеллектуальной собственности. Disney отправила компании требование прекратить использование ее персонажей без разрешения. Профсоюзы актеров и сценаристов напомнили, что цифровое копирование актеров без согласия нарушает права на образ и голос.

Некоторые специалисты, однако, относятся к Seedance спокойнее. Продюсер «Рика и Морти» Хизер Энн Кэмпбелл назвала большинство ИИ-видео «пустым шоу» и подчеркнула, что настоящее искусство создается не быстро и не без души.

Многие в индустрии понимают, что студии рано или поздно увидят в ИИ способ экономии — дешевле создавать сценарий или персонажей с помощью ИИ, чем платить людям. Это вызывает серьезное беспокойство о будущем творческих профессий в Голливуде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com