В Литве на границе удивились, что в автобусе из Беларуси приехало очень мало пассажиров 19 16.02.2026, 18:50

Фото: таможня Литвы

Сотрудники таможни решили осмотреться внутри.

Сотрудники литовской таможни задержали крупную партию контрабандных сигарет в пассажирском автобусе, въехавшем в Литву со стороны Беларуси.

Маршрутный автобус был остановлен в пункте пропуска «Мядининкай». Водители заявили, что не перевозят никаких запрещенных товаров, однако у таможенников возникли подозрения из-за необычно малого числа пассажиров — в салоне находились всего семь человек.

В ходе углубленного досмотра контрабандные сигареты обнаружили в потолке спального места водителей, а затем и в других частях автобуса: под обшивкой, в полу и различных конструкционных полостях транспортного средства.

Всего было изъято 2500 пачек сигарет марки NZ Gold. Общая стоимость груза с учетом налогов составила 12 375 евро.

По факту происшествия начато досудебное расследование В отношении обоих водителей суд избрал меры пресечения: изъятие документов, письменное обязательство не покидать страну и обязанность регулярно отмечаться в полиции.

