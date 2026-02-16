закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 16:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Литве на границе удивились, что в автобусе из Беларуси приехало очень мало пассажиров

19
  • 16.02.2026, 18:50
  • 28,392
В Литве на границе удивились, что в автобусе из Беларуси приехало очень мало пассажиров
Фото: таможня Литвы

Сотрудники таможни решили осмотреться внутри.

Сотрудники литовской таможни задержали крупную партию контрабандных сигарет в пассажирском автобусе, въехавшем в Литву со стороны Беларуси.

Маршрутный автобус был остановлен в пункте пропуска «Мядининкай». Водители заявили, что не перевозят никаких запрещенных товаров, однако у таможенников возникли подозрения из-за необычно малого числа пассажиров — в салоне находились всего семь человек.

В ходе углубленного досмотра контрабандные сигареты обнаружили в потолке спального места водителей, а затем и в других частях автобуса: под обшивкой, в полу и различных конструкционных полостях транспортного средства.

Всего было изъято 2500 пачек сигарет марки NZ Gold. Общая стоимость груза с учетом налогов составила 12 375 евро.

По факту происшествия начато досудебное расследование В отношении обоих водителей суд избрал меры пресечения: изъятие документов, письменное обязательство не покидать страну и обязанность регулярно отмечаться в полиции.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин