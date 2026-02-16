закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 16:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Крыму после украинских ударов исчез бензин А-95

2
  • 16.02.2026, 16:19
  • 2,322
В оккупированном Крыму после украинских ударов исчез бензин А-95

Полуостров вновь оказался без самого востребованного топлива.

На автозаправках временно оккупированного Крыма снова исчез бензин марки А-95, который является наиболее востребованным среди местных водителей. Перебои с топливом возникают сразу после успешных ударов по объектам топливной инфраструктуры РФ.

Ситуация с топливом на полуострове остается критически зависимой от ежедневных поставок с территории России. Об этом сообщает анонимный активист для «Крым.Реалии».

Любые удары ВСУ по нефтебазам или логистическим узлам мгновенно отражаются на работе крымских АЗС. Отсутствие отдельных марок бензина, в частности А-95, является своеобразным индикатором успешных атак по топливной инфраструктуре в Крыму или Краснодарском крае РФ.

По наблюдениям активиста, собственных резервов топлива на полуострове фактически нет, а любые сбои в цепи поставок приводят к мгновенному дефициту. Именно поэтому ситуация на заправках в Крыму остается нестабильной и напрямую зависит от обстановки безопасности вокруг ключевых объектов энергетики.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин