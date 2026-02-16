В Минске произошла крупная авария

В Минске произошла крупная авария2
- 16.02.2026, 16:30
На Партизанском проспекте МАЗ врезался в Mercedes и бетонную стойку.
Ситуация произошла сегодня около 10:40 на Партизанском проспекте в Минске. По версии Госавтоинспекции, 53-летний водитель МАЗ при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем Mercedes.
Также уточняется, что после этого грузовик выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на бетонную стойку.
29-летний водитель автомобиля Mercedes был доставлен в больницу.
ГАИ Минска сообщает, что из-за ДТП вблизи здания №182 по Партизанскому проспекту движение транспорта со стороны улицы Молодежной в направлении улицы Селицкого было затруднено. Сейчас движение восстановлено.