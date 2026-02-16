Иран тайно восстанавливает свой ракетный арсенал
- 16.02.2026, 16:31
Об этом говорят спутниковые снимки.
Иран вновь наращивает запасы ракет, сообщает журнал Der Spiegel. Спутниковые снимки показывают, что после серьёзных потерь в ходе двенадцатидневной войны с Израилем Иран удивительно быстро восстановил заводы, испытательные полигоны и пусковые установки. На ракетном полигоне в Шахруде и почти полностью разрушенном объекте в Аманде, по всей видимости, ведутся особенно интенсивные работы.
Во вторник 17 февраля в Женеве должен состояться очередной раунд переговоров между Ираном и США. В них будут участвовать иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Переговоры должны вестись через посредников. Иран хочет говорить исключительно о своей ядерной программе и смягчении американских санкций. США требуют значительно большего. Помимо ядерной программы, американцы намерены обсудить иранский ракетный арсенал — то есть именно то оружие, запасы которого сейчас пополняют муллы. Кроме того, США хотят прекращения иранской поддержки террористических групп на Ближнем Востоке — включая «Хезболлу» в Ливане и ХАМАС в секторе Газа.
В случае провала переговоров Вашингтон не исключает военного удара по Ирану. Чтобы подкрепить эту угрозу, США уже несколько недель перебрасывают дополнительные военные силы на Ближний Восток.