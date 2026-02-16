Беларусбанк объявил о блэкауте в работе

Беларусбанк объявил о блэкауте в работе1
- 16.02.2026, 16:43
Не будут работать банковские карточки и переводы.
Беларусбанк предупреждает клиентов о возможных перерывах в работе ночью 22 февраля. Как заявляет пресс-служба финучреждения, с 23:00 21 февраля до 07:00 22 февраля банк запланировал проведение масштабных технологических работ. Из-за этого у клиентов Беларусбанка могут возникнуть некоторые трудности с доступом к сервисам и услугам организации.
Отмечается, что в указанное время могут не проходить операции по вкладам и текущим счетам физлиц, в том числе через сайт Беларусбанка, мобильное приложение и ЕРИП.
Кроме того, будет проблематично оформить банковскую платежную карту и проверить счет по учету кредитной задолженности.
Помимо всего прочего, с 01:00 до 02:00 22 февраля в банке нельзя будет выполнить операции с денежной наличностью и платежными терминалами