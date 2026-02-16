В России начали массово закрываться магазины детской одежды 3 16.02.2026, 16:52

3,450

На фоне падения рождаемости.

По России прокатилась волна закрытия магазинов детской одежды. В январе этого года в городах-миллионниках по всей стране работало около 8100 подобных торговых точек, что на 16% меньше, чем годом ранее, и почти на 25% — чем было в 2021-м. Это следует из данных сервиса 2ГИС, которые приводят «Ведомости».

В частности, в Москве за последний год закрылось 16% магазинов детской одежды, а за пять лет — почти 20%. На данный момент в столице работают около 2000 таких точек, пишет The Moscow Times.

При этом общее количество магазинов одежды в России снизилось за год на 11,5% — до 34 900 точек. Это всего лишь на 2% меньше, чем было пять лет назад. До этого издание Shopper’s писало, что в 2025 году в России прекратили работу магазины детских брендов Loloclo и Orby, а ритейлер Pelican решил закрыть все свои точки. По данным «Платформы ОФД», в целом продажи детских товаров в прошлом году сократились на 8%, но реализация одежды и обуви падала двузначными темпами.

Давление на рынок усиливается из-за падения рождаемости. Точные данные о числе рождений остаются недоступными: Росстат засекретил ежемесячную статистику. Последние опубликованные сведения указывали, что в 2024 году в России родилось 1,222 млн детей — минимум с 1999 года. В первом квартале 2025 года рождаемость, по оценкам демографов, достигла антирекорда за более чем 200 лет наблюдений.

Между тем суммарный коэффициент рождаемости (СКР), отражающий среднее число детей на одну женщину, по итогам 2025 года снизился десятый год подряд. По данным Росстата, на декабрь показатель опустился до 1,374 против 1,4 годом ранее. Это самое низкое значение с 2006 года. Несмотря на призывы Путина возродить многодетные семьи, СКР третьих и последующих детей также снизился. В декабре он составил 0,362 (против 0,376 годом ранее) и опустился ниже довоенного уровня (0,364 в 2021 году).

В начале пятого срока в 2024 году Путин потребовал довести СКР до 1,6 к 2030 году и 1,8 — к 2036-му. Такие цели власти заложили в демографическую стратегию «семейноцентризма», которую по поручению правителя разработали несколько министерств и Российская академия наук. В рамках стратегии чиновники намерены заняться укрепление института семьи и брака, а также продвигать «традиционные семейных ценности». Однако пока у властей не получилось повлиять на демографическую ситуацию: по данным ВЦИОМа, в 2025 году каждая пятая семья (18%) не планировала заводить детей. За последние 20 лет доля таковых увеличилась втрое.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com