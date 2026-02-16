Белорусов ждет еще одна холодная зимняя ночь 16.02.2026, 23:03

Ожидается до -29.

Похоже, зима решила просто так не сдаваться. Синоптики предупреждают: предстоящей ночью нас снова ждут серьезные морозы. По этому поводу Белгидромет уже объявил оранжевый уровень опасности.

Холоднее всего ночью 17 февраля будет на севере: там во многих районах до –25..–29°С. В целом по стране минимальные температуры ночью от –17 до –24°С, а по югу ждем 10—16°С. мороза. Завтра днем должно быть потеплее: от –5 до –11°С.

Осадков во вторник не прогнозируют, но на отдельных участках будет скользко. К слову, медики призывают белорусов сейчас быть особенно аккуратными: только за выходные из-за гололедных травм за помощью обратились более 700 человек.

