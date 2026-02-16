В Якутии задержали «героя СВО», подозреваемого в четвертом убийстве

В Якутии задержали «героя СВО», подозреваемого в четвертом убийстве7
- 16.02.2026, 17:56
Ранее судимого оккупанта поймали после возвращения с фронта.
В Якутии участника войны с Украиной Виктора Саввинова, которого дважды отпускали из колонии на фронт, задержали по подозрению в четвертом убийстве. Источники «Эха столицы» сообщили, что 38-летнего рецидивиста поймали 15 февраля. Впервые Саввинова осудили за убийство женщины в 2020 году, приговорив к 11 годам лишения свободы, но уже в 2023-м он завербовался на войну. Не позднее февраля 2024 года «герой СВО» вернулся в родное село Кутана, где совершил уже двойное убийство.
По свидетельствам местных жителей, 23 февраля Саввинов напился и начал возмущаться, что ему не оказывают почестей как участнику войны. Затем он забил ломом собутыльника, а после напал с топором на вдову своего дяди, победительницу конкурса «Лучший учитель России» Валентину Федорову, которая жаловалась на него участковому. За это в октябре 2024 года Саввинов получил 20 лет колонии, однако в июле 2025-го он вновь отправился на войну. Дочь убитой учительницы сообщила, что осенью он оказался в госпитале в Бурятии из-за ранения, откуда сбежал и вернулся в Якутию.
«С конца сентября я звонила и писала письма в правоохранительные органы и Военную прокуратуру, что он тут в бегах, что он опасен! Но получала лишь отписки. Полгода я жила в страхе за своих детей и родственников. А вчера я узнала, что он убил человека», — отметила она.
По информации журналистки Екатерины Чемезовой, Саввинов совершил новое преступление 14 февраля: его подозревают в «убийстве людей» — то есть жертв может быть несколько.
До первого убийства Саввинов был неоднократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, угон машин, угрозу убийством, разбой и покушение на грабеж.