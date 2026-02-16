Как узнать часы максимальной продуктивности

Как узнать часы максимальной продуктивности2
- 16.02.2026, 18:09
Психологи разработали тест, показывающий, когда человек работает эффективнее всего.
Почему одни люди чувствуют невероятную ясность мыслей в 6 утра, а другие – только поздним вечером? Почему кто-то работает лучше в команде, а кому-то необходима полная тишина и уединение? Психолог представил новый тест на внутренние часы, который помогает определить собственный хронотип и условия, в которых человек достигает максимальной эффективности, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
Тест опирается на три научно обоснованных параметра: циркадный ритм, когнитивный стиль и предпочтения рабочего окружения.
1. Циркадная фаза — когда тело работает на пике.
Биологический суточный цикл определяет, в какие часы человек наиболее внимателен и сосредоточен. Исследования подтверждают: «жаворонки» достигают пика продуктивности утром, «совы» — ближе к вечеру. Неправильное распределение задач по биоритмам ведет к снижению эффективности, ухудшению настроения и даже проблемам со здоровьем.
2. Когнитивный стиль — как мозг обрабатывает информацию.
Ученые выделяют два типа мышления: конвергентное — логика, анализ, решение задач, дивергентное — творчество, поиск нестандартных решений.
Интересно, что творческие инсайты часто возникают вне пиковых часов, когда контроль внимания снижается. Тогда как для аналитической работы идеальны моменты максимальной бодрости.
3. Рабочая среда — где и с кем вы продуктивны.
Одним людям необходима структура, взаимодействие и обратная связь, другим — тишина и автономия. Несоответствие окружения индивидуальным потребностям резко снижает результативность, даже при правильных ритмах и задачах.
Комбинация трех параметров формирует уникальный профиль продуктивности — более точный, чем привычное деление на «жаворонков» и «сов». Осознав свой хронотип, человек может:
уменьшить прокрастинацию,
повысить концентрацию,
снять творческие блоки,
снизить усталость.
Даже небольшие изменения — планирование задач по биоритмам, выбор подходящей среды и времени — заметно повышают продуктивность и удовлетворенность работой.