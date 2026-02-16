закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как узнать часы максимальной продуктивности

2
  • 16.02.2026, 18:09
  • 2,304
Как узнать часы максимальной продуктивности

Психологи разработали тест, показывающий, когда человек работает эффективнее всего.

Почему одни люди чувствуют невероятную ясность мыслей в 6 утра, а другие – только поздним вечером? Почему кто-то работает лучше в команде, а кому-то необходима полная тишина и уединение? Психолог представил новый тест на внутренние часы, который помогает определить собственный хронотип и условия, в которых человек достигает максимальной эффективности, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Тест опирается на три научно обоснованных параметра: циркадный ритм, когнитивный стиль и предпочтения рабочего окружения.

1. Циркадная фаза — когда тело работает на пике.

Биологический суточный цикл определяет, в какие часы человек наиболее внимателен и сосредоточен. Исследования подтверждают: «жаворонки» достигают пика продуктивности утром, «совы» — ближе к вечеру. Неправильное распределение задач по биоритмам ведет к снижению эффективности, ухудшению настроения и даже проблемам со здоровьем.

2. Когнитивный стиль — как мозг обрабатывает информацию.

Ученые выделяют два типа мышления: конвергентное — логика, анализ, решение задач, дивергентное — творчество, поиск нестандартных решений.

Интересно, что творческие инсайты часто возникают вне пиковых часов, когда контроль внимания снижается. Тогда как для аналитической работы идеальны моменты максимальной бодрости.

3. Рабочая среда — где и с кем вы продуктивны.

Одним людям необходима структура, взаимодействие и обратная связь, другим — тишина и автономия. Несоответствие окружения индивидуальным потребностям резко снижает результативность, даже при правильных ритмах и задачах.

Комбинация трех параметров формирует уникальный профиль продуктивности — более точный, чем привычное деление на «жаворонков» и «сов». Осознав свой хронотип, человек может:

уменьшить прокрастинацию,

повысить концентрацию,

снять творческие блоки,

снизить усталость.

Даже небольшие изменения — планирование задач по биоритмам, выбор подходящей среды и времени — заметно повышают продуктивность и удовлетворенность работой.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин