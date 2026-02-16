Как узнать часы максимальной продуктивности 2 16.02.2026, 18:09

2,304

Психологи разработали тест, показывающий, когда человек работает эффективнее всего.

Почему одни люди чувствуют невероятную ясность мыслей в 6 утра, а другие – только поздним вечером? Почему кто-то работает лучше в команде, а кому-то необходима полная тишина и уединение? Психолог представил новый тест на внутренние часы, который помогает определить собственный хронотип и условия, в которых человек достигает максимальной эффективности, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Тест опирается на три научно обоснованных параметра: циркадный ритм, когнитивный стиль и предпочтения рабочего окружения.

1. Циркадная фаза — когда тело работает на пике.

Биологический суточный цикл определяет, в какие часы человек наиболее внимателен и сосредоточен. Исследования подтверждают: «жаворонки» достигают пика продуктивности утром, «совы» — ближе к вечеру. Неправильное распределение задач по биоритмам ведет к снижению эффективности, ухудшению настроения и даже проблемам со здоровьем.

2. Когнитивный стиль — как мозг обрабатывает информацию.

Ученые выделяют два типа мышления: конвергентное — логика, анализ, решение задач, дивергентное — творчество, поиск нестандартных решений.

Интересно, что творческие инсайты часто возникают вне пиковых часов, когда контроль внимания снижается. Тогда как для аналитической работы идеальны моменты максимальной бодрости.

3. Рабочая среда — где и с кем вы продуктивны.

Одним людям необходима структура, взаимодействие и обратная связь, другим — тишина и автономия. Несоответствие окружения индивидуальным потребностям резко снижает результативность, даже при правильных ритмах и задачах.

Комбинация трех параметров формирует уникальный профиль продуктивности — более точный, чем привычное деление на «жаворонков» и «сов». Осознав свой хронотип, человек может:

уменьшить прокрастинацию,

повысить концентрацию,

снять творческие блоки,

снизить усталость.

Даже небольшие изменения — планирование задач по биоритмам, выбор подходящей среды и времени — заметно повышают продуктивность и удовлетворенность работой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com