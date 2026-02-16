Российские регионы пустили «под нож» расходы на ЖКХ 4 16.02.2026, 18:19

Все деньги пошли на войну.

С начала войны в Украине в 2022 году власти большинства российских регионов — 66 из 85 субъектов (включая Крым и Севастополь) — резко урезали затраты бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) хотя бы один раз. Об этом пишут «Важные истории», которые изучили региональные законы о бюджетах и заложенные в них траты на ЖКХ с 2022 года. В ряде областей ассигнования на эти цели сокращали по отношению к предыдущему году несколько раз. Например, власти Карелии трижды за время войны закладывали на ЖКХ меньше средств, чем за год до того. Еще 20 регионов снижали годовые расходы на эту сферу дважды за четыре года.

Пик урезания затрат на коммунальное хозяйство, согласно официальным данным, пришелся на 2025 год. Тогда расходы по этому направлению сократили 33 российских региона. В 2024-м их число составляло 27. В текущем году снижение запланированных трат на сферу ЖКХ зафиксировано в 15 субъектах (четыре региона данные еще не предоставили). Речь во всех случаях идет об урезании соответствующих статей на 10% и более. При этом в реальном выражении расходы снизились еще сильнее, так как с 2022 года, согласно госстатистике, среднегодовой темп инфляции в РФ составлял около 8,6%. Урезание трат на жилкомхоз происходит на фоне рекордного суммарного дефицита бюджетов регионов, достигшего по итогам 2025 года 1,538 трлн рублей, и накрывшего страну «цунами» коммунальных аварий. Лишь за январь о них сообщалось как минимум 1280 раз, что почти в два раза больше, чем в январе 2025-го.

В 2026 году сильнее остальных регионов расходы на ЖКХ сократили на Кубани — более чем вдвое в годовом выражении, или на 54 млрд рублей. Согласно подсчетам «Новой газеты Европа», регион стал один из лидеров по числу аварий зимой 2025–2026 года — там в среднем фиксировали 2-3 ЧП в сутки. Следом идут Чувашия, где в бюджете на этот год заложено на 41% меньше денег, чем в прошлом году, Нижегородская область (-37%), Вологодская область и Кабардино-Балкария (-36%), аннексированный Крым (-35%), Волгоградская область (-29%).

По данным Росстата, по итогам прошлого года цены на услуги ЖКХ в России взлетели рекордно за последние 15 лет. В декабре 2025-го квитанции подорожали в среднем на 13,3% в годовом выражении. С начала 2026-го платежи подросли еще на 1,7%.

Расходы на ЖКХ, несмотря на износ инфраструктуры, который в ряде регионов доходит до 80%, сокращает и федеральная казна. Согласно закону о трехлетнем бюджете, правительство в 2026 году заложило на сферу ЖКХ 1,999 трлн рублей, в следующем — 1,399 трлн рублей, в 2028-м — 1,413 трлн.

