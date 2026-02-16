Двое белорусов приняли участие в одном из самых сложных забегов Восточной Польши 16.02.2026, 18:29

Ultra Bladina-2025

Фото: Krzysztof Karpiński

160 километров по заснеженному лесу, обледенелым склонам, морозной ночью. Трассу Ultra Bladzina многие считают одной из самых сложных в Восточной Польше. Очередной экстремальный ультрамарафон прошел с 13 по 14 февраля в Кнышинской пуще, недалеко от границы с Беларусью.

Пройти трассу удалось только пятерым спортсменам, в том числе одному белoрусу, пишет Most.

Как следует из итогового протокола, на старт дистанции в 160 километров, или 100 миль, вышли 26 участников, в том числе двое беларусов: Кирилл Синица и Татьяна Кулевич.

Большинство бегунов сошли с трассы после первого круга, не уложившись во временной лимит. Татьяна — одна из них. Судя по протоколу, она преодолела 80,5 километра дистанции, на самом деле — на 5 километров больше: в какой-то момент она сбилась с пути и кружила, выбираясь на дорогу.

Дистанцию она называет очень сложной из-за погоды. Вечером 13 февраля в лесу лежал мокрый снег, а когда ночью подморозило, протоптанная бегунами бугристая тропа обледенела. Бежать по такой было сложно, ноги уставали, а спуски превращались в опасные горки. Поэтому приходилось постоянно смотреть под ноги — из-за этого женщина не заметила метку, направляющую по маршруту, и сбилась с трассы.

— Психологически очень сильно давило, когда не успеваешь на [контрольный пункт] не из-за того, что бежать с нужной скоростью не можешь, а из-за того, что тратишь время на то, что ищешь трассу среди леса. [Накрывает] паника, когда не понимаешь, в какую сторону бежать, — объясняет она.

Большую часть пути Татьяна преодолевала с другой бегуньей, которая тоже сбилась с трассы. Они помогали друг другу. Когда у беларуски из-за мороза не выдержал фонарик, полька поделилась с ней своим запасным. А когда у той замерзли руки и кончилась вода, Татьяна отдала ей перчатки и поделилась своими запасами.

Татьяна все же хотела бы однажды преодолеть эту дистанцию, но признается, что предпочла бы другой маршрут и более комфортную погоду.

Все 160 километров дистанции преодолели всего пять спортсменов (все мужчины), в том числе Кирилл Синица из Беларуси. Он пришел пятым и рассказал о результате и впечатлениях у себя в соцсетях.

— Первый круг бежать было очень жестко: вода, ночь, скользко очень и только один пункт питания на 38-м километре. Брутально. А когда в 6.11 утра выбежал на второй круг, уже подморозило — и очень лайтово пошло. Появились дополнительно три пункта питания.

Для Кирилла это не первая подобная трасса. В 2024 году ему не удалось финишировать на Ultra Bladzina — он не успел на второй круг. А в этом остался доволен результатом.

