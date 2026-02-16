США ускоряют ядерную модернизацию

США ускоряют ядерную модернизацию4
- 16.02.2026, 18:35
В Вашингтоне считают победу в гонке вооружений ключевой для сдерживания России и Китая.
Истечение срока действия договора СНВ-3 стало, по мнению ряда американских политиков и военных экспертов, «поворотным моментом» для ядерной стратегии США. В стране усиливается позиция, что отказ от ограничений открывает возможности для наращивания потенциала, необходимого для сдерживания России и Китая, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
По данным Агентства военной разведки США, Россия сегодня располагает примерно 1 550 стратегическими боезарядами и до 2 000 нестратегических, причем реальные цифры могут быть выше. Москва активно развивает так называемые «новые» системы доставки — гиперзвуковые блоки, ядерные крылатые ракеты и подводные автономные аппараты. Отдельное беспокойство вызывают заявления о создании спутников, способных нести ядерный заряд.
Параллельно Китай переходит от концепции «минимального сдерживания» к статусу полноценного ядерного соперника. По американским оценкам, Пекин уже имеет свыше 600 боезарядов и может превысить 1 000 к 2030 году.
На этом фоне в США обсуждается серия шагов по усилению ядерного потенциала. Среди предложений:
— восстановление ракетных шахт на подлодках, ранее выведенных из эксплуатации в рамках СНВ-3;
— возвращение боевых блоков на МБР Minuteman III и будущие Sentinel;
— ускорение производства плутониевых боеголовок;
— расширение тактических ядерных возможностей, включая разработку гиперзвуковых носителей;
— переход к более гибкой, ускоренной модели модернизации без многолетних задержек;
— снятие ограничений на ядерные испытания в ответ на сообщения о тестах в Китае и России.
Сторонники курса считают, что США «слишком долго проявляли одностороннее сдерживание», тогда как соперники уже вовлечены в гонку вооружений.