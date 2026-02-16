закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран начал военно-морские учения

5
  • 16.02.2026, 19:05
  • 2,878
Иран начал военно-морские учения

На фоне угроз Трампа.

Вооруженные силы Ирана начали масштабные военно–морские учения в Ормузском проливе, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем телеграм-канале.

Учения получили название «Умный контроль над Ормузским проливом». Их цель — оценить готовность оперативных подразделений КСИР и отработать сценарии ответных военных действий. Ход учений контролировал главнокомандующий КСИР генерал-майор Мохаммад Пакпур.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень жестким мерам» в случае срыва сделки с Вашингтоном. Республиканец рассматривает возможность отправки авианосца в Тегеран и дополнительных военных сил.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин