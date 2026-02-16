Иран начал военно-морские учения

Иран начал военно-морские учения5
- 16.02.2026, 19:05
- 2,878
На фоне угроз Трампа.
Вооруженные силы Ирана начали масштабные военно–морские учения в Ормузском проливе, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем телеграм-канале.
Учения получили название «Умный контроль над Ормузским проливом». Их цель — оценить готовность оперативных подразделений КСИР и отработать сценарии ответных военных действий. Ход учений контролировал главнокомандующий КСИР генерал-майор Мохаммад Пакпур.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень жестким мерам» в случае срыва сделки с Вашингтоном. Республиканец рассматривает возможность отправки авианосца в Тегеран и дополнительных военных сил.