Иран начал военно-морские учения 5 16.02.2026, 19:05

На фоне угроз Трампа.

Вооруженные силы Ирана начали масштабные военно–морские учения в Ормузском проливе, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем телеграм-канале.

Учения получили название «Умный контроль над Ормузским проливом». Их цель — оценить готовность оперативных подразделений КСИР и отработать сценарии ответных военных действий. Ход учений контролировал главнокомандующий КСИР генерал-майор Мохаммад Пакпур.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень жестким мерам» в случае срыва сделки с Вашингтоном. Республиканец рассматривает возможность отправки авианосца в Тегеран и дополнительных военных сил.

