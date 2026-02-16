Лукашенко перечислил друзей своего режима словами «раз-два и обчелся» 19 16.02.2026, 19:13

Диктатор снова «поклялся» в верности России.

У Беларуси друзей «раз-два и обчелся», и время показало, что Москве и Минску якобы не обойтись друг без друга, заявил диктатор Александр Лукашенко, передает БелТА.

Узурпатор отметил, что страна всегда была ориентирована на Россию — «там наше многое, если не все».

«И были времена, когда руководство России, военные считали: «Ну, а чего там Беларусь, мы можем без Беларуси справиться». Время показало, что друзей у нас — раз-два и обчелся», — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем «союзного государства» Сергеем Глазьевым.

Однако Запад, по словам Лукашенко, закрыл перед Беларусью дверь, а после «даже в окно не предложили влезть». «Мы что, против Америки как-то поступали? Нет. Все понятно. Вот наша позиция: Россия и Китай — это жизненно необходимые для существования Беларуси государства», — заключил он.

Диктатор добавил, что в Минске «серьезно настроены работать с Россией настолько, насколько способна на это Россия».

