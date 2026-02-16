закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 19:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко перечислил друзей своего режима словами «раз-два и обчелся»

19
  • 16.02.2026, 19:13
  • 9,408
Лукашенко перечислил друзей своего режима словами «раз-два и обчелся»

Диктатор снова «поклялся» в верности России.

У Беларуси друзей «раз-два и обчелся», и время показало, что Москве и Минску якобы не обойтись друг без друга, заявил диктатор Александр Лукашенко, передает БелТА.

Узурпатор отметил, что страна всегда была ориентирована на Россию — «там наше многое, если не все».

«И были времена, когда руководство России, военные считали: «Ну, а чего там Беларусь, мы можем без Беларуси справиться». Время показало, что друзей у нас — раз-два и обчелся», — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем «союзного государства» Сергеем Глазьевым.

Однако Запад, по словам Лукашенко, закрыл перед Беларусью дверь, а после «даже в окно не предложили влезть». «Мы что, против Америки как-то поступали? Нет. Все понятно. Вот наша позиция: Россия и Китай — это жизненно необходимые для существования Беларуси государства», — заключил он.

Диктатор добавил, что в Минске «серьезно настроены работать с Россией настолько, насколько способна на это Россия».

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин