El País рассказала о растущем недовольстве в армии Венесуэлы
- 16.02.2026, 19:21
Владимир Падрино Лопес возглавляет министерство обороны страны почти 12 лет.
В высших эшелонах Национальных боливарианских вооруженных сил (Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB) обсуждают вопрос преемственности в военном ведомстве из-за «крайнего недовольства» длительным пребыванием нынешнего руководства у власти после захвата Николаса Мадуро. Об этом сообщил El Pais со ссылкой на источники в венесуэльских вооруженных силах.
По их словам, недовольство также вызывает пребывание на своем посту венесуэльского министра обороны Владимира Падрино Лопеса. Он возглавляет военное ведомство почти 12 лет, из-за чего он стал «одним из неприкасаемых», отмечает издание.
Венесуэльские военные жалуются на «бутылочное горлышко» в продвижении по службе из-за многолетнего пребывания на постах одних и тех же командиров, включая министра обороны. В генеральном штабе также обеспокоены тем, что ключевые фигуры, ответственные за безопасность, не подали в отставку после атаки США 3 января, хотя «провалили свою миссию», передает El Pais.
«Их отказ уйти в отставку воспринимается генеральным штабом как скандал», — пояснил источник газеты.