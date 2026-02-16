El País рассказала о растущем недовольстве в армии Венесуэлы 16.02.2026, 19:21

8,818

Владимир Падрино Лопес возглавляет министерство обороны страны почти 12 лет.

В высших эшелонах Национальных боливарианских вооруженных сил (Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB) обсуждают вопрос преемственности в военном ведомстве из-за «крайнего недовольства» длительным пребыванием нынешнего руководства у власти после захвата Николаса Мадуро. Об этом сообщил El Pais со ссылкой на источники в венесуэльских вооруженных силах.

По их словам, недовольство также вызывает пребывание на своем посту венесуэльского министра обороны Владимира Падрино Лопеса. Он возглавляет военное ведомство почти 12 лет, из-за чего он стал «одним из неприкасаемых», отмечает издание.

Венесуэльские военные жалуются на «бутылочное горлышко» в продвижении по службе из-за многолетнего пребывания на постах одних и тех же командиров, включая министра обороны. В генеральном штабе также обеспокоены тем, что ключевые фигуры, ответственные за безопасность, не подали в отставку после атаки США 3 января, хотя «провалили свою миссию», передает El Pais.

«Их отказ уйти в отставку воспринимается генеральным штабом как скандал», — пояснил источник газеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com