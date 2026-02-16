Цены на газ в Европе достигли минимума за месяц
- 16.02.2026, 19:33
Из-за прогнозов теплой погоды.
Европейские цены на газ снизились на торгах в понедельник, 16 февраля. Мартовские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах на минимуме упали на 5,99%, до €30,56 за МВт·ч, или около $381,7 за 1 тыс. куб. м по курсу на рынке Форекс. В предыдущий раз котировки торговались ниже этой отметки 12 января 2026 года.
Как пишет Bloomberg, котировки снижаются на фоне прогнозов более теплой погоды, а это может ослабить давление на быстро истощающиеся запасы топлива.
Фьючерсы на природный газ в США также упали в цене, что увеличило доступность сжиженного природного газа (СПГ) для экспорта в Европу, добавляет Trading Economics.