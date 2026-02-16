закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на газ в Европе достигли минимума за месяц

  • 16.02.2026, 19:33
  • 2,888
Цены на газ в Европе достигли минимума за месяц

Из-за прогнозов теплой погоды.

Европейские цены на газ снизились на торгах в понедельник, 16 февраля. Мартовские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах на минимуме упали на 5,99%, до €30,56 за МВт·ч, или около $381,7 за 1 тыс. куб. м по курсу на рынке Форекс. В предыдущий раз котировки торговались ниже этой отметки 12 января 2026 года.

Как пишет Bloomberg, котировки снижаются на фоне прогнозов более теплой погоды, а это может ослабить давление на быстро истощающиеся запасы топлива.

Фьючерсы на природный газ в США также упали в цене, что увеличило доступность сжиженного природного газа (СПГ) для экспорта в Европу, добавляет Trading Economics.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин