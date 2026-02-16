«Вчера по 7, сегодня по 15» 14 16.02.2026, 19:46

Белорусы снова обеспокоены ценами на востребованный овощ.

Белорусы в соцсетях снова обсуждают рост цен на огурцы. Некоторые покупатели заметили, что стоимость овоща достигает 15 рублей за килограмм. Но в доставках можно найти и более доступные варианты. «Зеркало» рассказывает, какие цены выставили крупные торговые центы на своих сайтах, как огурцы подорожали в январе и что с обещаниями чиновников обеспечить рынок отечественным продуктом.

«Вчера огурцы 6−8 рублей, сегодня 15−16»

«Я как-то не успеваю ни жить, ни зарабатывать в Беларуси. Вчера огурцы 6−8 рублей, сегодня 15−16. Все понимаю, сезонность и так далее. Но так цены меняются за ночь на многие товары, и прямо существенная разница. Базовые потребности уже как будто роскошный максимум», — удивилась одна из пользовательниц соцсети Threads.

В комментариях некоторые ее поддержали, признав, что тоже видели овощ примерно по такой цене. Другие же рассказывали, что находили их в два раза дешевле — в зависимости от магазина и формата торговой точки:

«Сегодня в „Санте“ покупала почти за 15».

«В „Евроопт“ гипер — 15 рублей огурцы, а в „Евроопте“ возле дома — 7».

«Сегодня в „Санте“ были по 14. Купил в „Спаре“ по 8».

Какие цены в доставках и что говорит статистика

Мы изучили предложения в доставках крупных торговых центров и убедились, что стоимость огурцов действительно заметно разнится. Можно найти варианты практически в два раза отличающиеся по цене.

Например, в «Е-доставке» их предлагают за 8,39 рубля. Это выращенные в Беларуси овощи. В доставке «Соседей» есть два варианта: белорусские за 7,86 рубля и российские — за 13,99. В Green онлайн можно взять отечественный продукт за 7,53 рубля. А доставка «Гиппо» предлагает только овощ из соседней страны по 12,09 рубля.

Как следует из данных Белстата, в январе огурцы в среднем подорожали на 6,6% к декабрю прошлого года, тогда как в январе 2025-го они стоили дешевле почти на 1%, чем месяцем ранее. Более активный рост цен нынешней зимой может быть обусловлен сильными холодами. Из-за них производителям приходилось тратить больше энергии в теплицах, а эти траты, как и другие, в конечном счете включаются в стоимость продукции.

Вторая возможная причина — урожайность. Если продукта на рынке меньше, то его цена, как правило, будет выше. Однако данных о том, сколько этих овощей вырастили в январе, пока нет. Но если смотреть более раннюю статистику, то по ней заметно, что после резкого обвала объемов производства огурцов и томатов в 2021 году восстанавливать их удается с большим трудом. По огурцам рост производства составляет всего несколько процентов в год (а по томатам и вовсе идет ежегодное падение).

Например, в 2020-м в закрытом грунте вырастили более 95 тысяч тонн огурцов. В 2021 году — всего 45 тысяч, а в 2025-м — 49,1 тысячи.

При этом власти уверяют, что усилиями правительства удалось «полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в огурце ресурсами отечественных производителей».

Отметим, что цены на огурцы во второй половине зимы подскакивают не впервые. Например, в феврале 2023 года они тоже доходили до 16 рублей. Тогда в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли это объясняли тем, что в нашей стране их выращивали недостаточно. Местные организации закрывали всего половину спроса. А россияне тогда столкнулись с трудностями, которые привели к росту цен на их овощи. Следовательно, оттуда к нам их завозили тоже по более высокой цене.

Напомним, власти несколько лет обещают практически полностью обеспечить рынок белорусскими тепличными огурцами и томатами. По данным Белстата, 90% проданных в прошлом году огурцов (не только тепличных, а в целом), были выращены местными сельхозорганизациями. Это чуть меньше, чем годом ранее. Между тем в продаже периодически возникал дефицит этого продукта.

