ВСУ в течение одного дня в Крыму поразили патрульный катер БК-16, ЗРК «Панцирь» и РЛС «Небо-У»1
- 16.02.2026, 20:26
Видеофакт.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео поражения российского десантного катера БК-16, а также зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и радиолокационной системы «Небо-У» на временно оккупированной территории Крыма. Удары были нанесены 14 февраля.
В ГУР отметили, что эти цели были уничтожены или повреждены в рамках операций по ослаблению противовоздушной обороны и военной инфраструктуры российских войск на временно оккупированной территории.