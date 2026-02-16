ВСУ в течение одного дня в Крыму поразили патрульный катер БК-16, ЗРК «Панцирь» и РЛС «Небо-У» 1 16.02.2026, 20:26

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео поражения российского десантного катера БК-16, а также зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и радиолокационной системы «Небо-У» на временно оккупированной территории Крыма. Удары были нанесены 14 февраля.

В ГУР отметили, что эти цели были уничтожены или повреждены в рамках операций по ослаблению противовоздушной обороны и военной инфраструктуры российских войск на временно оккупированной территории.

