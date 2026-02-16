Зумеры в США стали выбирать инвестиции вместо покупки жилья 14 16.02.2026, 21:19

Назван главный драйвер перемен поведения молодого поколения.

Американская молодежь все чаще выбирает инвестиции на фондовом рынке вместо покупки жилья, которая становится все более неподъемной, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование аналитического центра JPMorgan Chase Institute.

Так, доля людей в возрасте от 25 до 39 лет, ежегодно переводящих средства на брокерские счета, с 2013 по 2023 год выросла более чем в три раза — до 14,4%. При этом среди 26-летних доля тех, кто инвестировал хотя бы раз после наступления 22 лет, подскочила с 8% в 2015 году до 40% к маю 2025-го, следует из данных исследования.

«В последние годы мы наблюдаем сильный рост розничных инвестиций среди людей, которые в противном случае могли бы покупать свое первое жилье», — говорит директор по исследованиям JPMorgan Chase Institute Джордж Экерд. Он обратил внимание на рост числа молодых инвесторов с низким уровнем дохода одновременно со снижением активности на рынке жилья.

Главный драйвер перемен поведения молодого поколения — экономическая нецелесообразность покупки жилья, пишет газета. Например, 33-летняя Лора Уайт откладывала деньги на ипотечный взнос, но необходимая сумма росла быстрее, чем она успевала копить. В итоге девушка вложила накопленные $10 тыс. в индексные фонды. Как итог: за шесть лет ее портфель вырос на 66%. Теперь она сомневается насчет покупки квартиры, а также обращает внимание на преимущество инвестиций, так как акции можно продать по необходимости в любой момент и покрыть непредвиденные расходы. «Я могу просто снимать жилье и сохранять финансовую гибкость», — признается Уайт.

Но у зумеров есть и другие мотивы для отказа от покупки жилья. Так, 23-летняя Хелен Бовингтон принципиально не рассматривает недвижимость как актив, опасаясь климатических рисков. Выросшая в Монтане, где пожары регулярно уничтожают дома, она считает надежным вложением разве что голый участок земли.

Девушка решила инвестировать в фонд, который не вкладывает в бумаги компаний, которые занимаются ископаемым топливом. За шесть лет ей удалось накопить $30 тыс. Хелен подсчитала: даже если она больше не вложит ни цента, при средней доходности 10% годовых к 60 годам эта сумма превратится в $1 млн.

Несмотря на то что эксперты сомневаются в гарантированном 10-процентном доходе на протяжении 40 лет, тренд очевиден: молодые инвесторы мыслят в парадигме «сложного процента», а не «здесь и сейчас». Они готовы ждать, но не готовы брать на себя кредитные риски, подчеркивает WSJ.

Но, по словам заместителя главного экономиста Moody’s Analytics Кристиана ДеРитиса, такая модель предполагает железную дисциплину на протяжении трех десятилетий, которой сложно придерживаться начинающим инвесторам. «Гораздо проще приостановить ежемесячные инвестиции сбережений на фондовом рынке, чем прекратить выплачивать ипотеку», — отмечает эксперт.

32-летний Алекс Ведель работает контент-мейкером и ежемесячно вкладывает несколько сотен долларов в инвестфонды Fidelity и Roth IRA. Начав полтора года назад с $2 тыс. в низкозатратных ETF, он продолжает наращивать позиции и при этом осознает: о своей квартире-мечте в Нью-Йорке можно забыть. Его арендная плата $2,2 тыс. несопоставима с ипотечными платежами за жилье, которое он хотел бы купить. «Раньше я думал, что мой фундамент — это дом, как у родителей. Теперь понимаю: инвестиции — единственный реалистичный путь увеличить состояние. Ипотека — это ловушка», — отмечает он.

С 2000 года доля молодежи (18–39 лет) среди покупателей жилья сократилась с 51 до 44%, следует из данных Redfin. Основной обвал пришелся на 2012 год, когда этот сектор начал ускоренно дорожать. Таким образом, сегодня даже высокий доход не гарантирует покупки, отмечает WSJ.

