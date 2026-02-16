В Солигорске горело общежитие
- 16.02.2026, 21:23
- 1,220
Спасатели эвакуировали 67 человек, в том числе 10 детей.
В Солигорске на улице Заслонова горело общежитие. Спасатели эвакуировали 67 человек, в том числе 10 детей, потерпевших нет, сообщило МЧС.
«По прибытии подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям стало известно, что на четвертом этаже девятиэтажного здания в двухкомнатном блоке загорелось постельное белье площадью 2 кв. м. Спасатели потушили пожар. Первоначально жертв не было», — сообщили спасатели.
Причина происшествия выясняется.