В Солигорске горело общежитие 16.02.2026, 21:23

В Солигорске на улице Заслонова горело общежитие. Спасатели эвакуировали 67 человек, в том числе 10 детей, потерпевших нет, сообщило МЧС.

«По прибытии подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям стало известно, что на четвертом этаже девятиэтажного здания в двухкомнатном блоке загорелось постельное белье площадью 2 кв. м. Спасатели потушили пожар. Первоначально жертв не было», — сообщили спасатели.

Причина происшествия выясняется.

