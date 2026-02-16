Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын 16.02.2026, 21:43

Сара Шлепер и Лассе Хахиола

Игры в Италии стали седьмыми для спортсменки, для ее сына — первыми.

Мексиканские горнолыжники Сара Шлепер и Лассе Хахиола стали первыми в истории зимних Олимпиад матерью и сыном, которые выступили на одних Играх.

46-летняя горнолыжница приняла участие в Играх в Италии в гигантском слаломе и супергиганте, где заняла 26-е место и показала время 1 минута 31,37 секунды.

18-летний Хахиола выступил в гигантском слаломе и слаломе, где не сумел финишировать.

Шлепер является рекордсменкой среди горнолыжниц по количеству участий на Олимпиаде. Это уже седьмые Игры спортсменки, у ее сына — первые.

Спортсменка также является самой возрастной горнолыжницей в истории Игр.

Ранее Шлепер представляла сборную США, после чего в 2011 году завершила спортивную карьеру. С 2015 года она вернулась в большой спорт и стала представлять Мексику.

