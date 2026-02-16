24 мая 2026, воскресенье, 22:37
Сенатор Блюменталь: Россия открыла «сезон охоты» на американский бизнес в Украине

  • 16.02.2026, 22:07
Ричард Блюменталь

Путин целенаправленно обстреливает американские заводы и штаб-квартиры ракетами и дронами.

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что Россия открыла «охоту» на компании США в Украине, атакуя ракетами и дронами.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает «ЕП».

Блюменталь заявил, что узнал во время визита в Киев о целенаправленных российских атаках на американский бизнес в Украине.

«В Украине открыт «сезон охоты» на американские компании. Путин целенаправленно обстреливает американские заводы и штаб-квартиры в Украине ракетами и дронами», - отметил он.

В то же время американский сенатор заверил в том, что США будут продолжать вести бизнес в Украине.

«Не сомневайтесь: Америка продолжит вести бизнес в Украине. Мы будем такими же стойкими, как и народ Украины. Но американцы должны понимать, что компании здесь – в том числе известные бренды американского бизнеса – стали объектами преднамеренных, повторяющихся и безжалостных атак со стороны России. И такие действия должны вызывать еще большее возмущение, чем мы видим сейчас», - подчеркнул он.

Блюменталь также добавил, что российский диктатор не заинтересован в окончании войны, из-за чего Вашингтон должен поставлять Киеву оружие.

