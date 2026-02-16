В Пружанском районе мужчина похитил паспорт и сим-карту знакомого и оформил шесть кредитов 2 16.02.2026, 22:20

4,016

Чем все закончилось.

Прокуратура Пружанского района направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в повторном мошенничестве, а также в хищении и уничтожении чужого паспорта.

Согласно материалам дела, в августе 2025 года мужчина похитил у 61-летнего знакомого паспорт и сим-карту телефона. С помощью похищенных данных обвиняемый оформлял онлайн-заявки на бытовую технику с рассрочкой платежа от имени потерпевшего.

Всего мужчина успел оформить шесть онлайн-кредитов в различных магазинах, включая дорогостоящие модели мобильных телефонов. Получив товары через курьеров, он перепродавал их по заниженной стоимости, а паспорт потерпевшего уничтожил. Общая сумма ущерба превысила 19 тысяч рублей.

Преступная деятельность мужчины была обнаружена после обращения потерпевшего в органы внутренних дел. По его словам, он использовал телефон в основном как будильник и редко звонил, поэтому пропажу паспорта и сим-карты заметил лишь спустя неделю после визита знакомого.

Примечательно, что обвиняемый с 18 лет уже 12 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество.

Мужчине предъявили обвинения по ч. 2 ст. 209 УК и ст. 378 УК. При направлении дела в суд прокурор изменил меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com