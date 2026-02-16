24 мая 2026, воскресенье, 22:37
В Пружанском районе мужчина похитил паспорт и сим-карту знакомого и оформил шесть кредитов

  16.02.2026, 22:20
Чем все закончилось.

Прокуратура Пружанского района направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в повторном мошенничестве, а также в хищении и уничтожении чужого паспорта.

Согласно материалам дела, в августе 2025 года мужчина похитил у 61-летнего знакомого паспорт и сим-карту телефона. С помощью похищенных данных обвиняемый оформлял онлайн-заявки на бытовую технику с рассрочкой платежа от имени потерпевшего.

Всего мужчина успел оформить шесть онлайн-кредитов в различных магазинах, включая дорогостоящие модели мобильных телефонов. Получив товары через курьеров, он перепродавал их по заниженной стоимости, а паспорт потерпевшего уничтожил. Общая сумма ущерба превысила 19 тысяч рублей.

Преступная деятельность мужчины была обнаружена после обращения потерпевшего в органы внутренних дел. По его словам, он использовал телефон в основном как будильник и редко звонил, поэтому пропажу паспорта и сим-карты заметил лишь спустя неделю после визита знакомого.

Примечательно, что обвиняемый с 18 лет уже 12 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество.

Мужчине предъявили обвинения по ч. 2 ст. 209 УК и ст. 378 УК. При направлении дела в суд прокурор изменил меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

