Зеленский анонсировал жесткие чистки в СБУ 9 16.02.2026, 22:29

8,490

Владимир Зеленский

По его словам, в спецслужбе есть люди, которые не служат Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал чистки в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Он рассказал, что сегодня, 16 февраля, заслушал доклады и.о. председателя СБУ Евгения Хмары и его заместителя Александра Поклада.

«Александр Поклад займется также очисткой Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результаты», - сказал Зеленский.

