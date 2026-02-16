закрыть
18 февраля 2026, среда
Зеленский анонсировал жесткие чистки в СБУ

  • 16.02.2026, 22:29
Зеленский анонсировал жесткие чистки в СБУ
Владимир Зеленский

По его словам, в спецслужбе есть люди, которые не служат Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал чистки в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Он рассказал, что сегодня, 16 февраля, заслушал доклады и.о. председателя СБУ Евгения Хмары и его заместителя Александра Поклада.

«Александр Поклад займется также очисткой Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результаты», - сказал Зеленский.

