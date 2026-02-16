Зеленский анонсировал жесткие чистки в СБУ

Зеленский анонсировал жесткие чистки в СБУ9
- 16.02.2026, 22:29
По его словам, в спецслужбе есть люди, которые не служат Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал чистки в Службе безопасности Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
Он рассказал, что сегодня, 16 февраля, заслушал доклады и.о. председателя СБУ Евгения Хмары и его заместителя Александра Поклада.
«Александр Поклад займется также очисткой Службы безопасности Украины от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам. Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результаты», - сказал Зеленский.