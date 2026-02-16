24 мая 2026, воскресенье, 23:51
  16.02.2026, 22:41
Под Минском выставили на продажу горнолыжный комплекс

Сколько просят.

В 37 км от Минской кольцевой автодороги, в деревне Якуты Дзержинского района, продают горнолыжный комплекс с 20-летней историей.

«Якутские горы» занимают более 13 га и предлагаются как готовый бизнес за 2 864 400 (около $1 000 000).

Комплекс работает с 2001 года. В зимний период здесь действует горнолыжная трасса длиной 500 м с перепадом высоты 60 м и подъемником словацкого производства.

Для любителей тюбинга оборудованы спуски протяженностью 150–180 м.

В теплое время года территория переориентируется на событийный формат. Имеются ресторан, деревянный павильон на 250 гостей, шатер и беседки.

Площадка рассчитана на проведение мероприятий до 4000 человек – от корпоративов до фестивалей под открытым небом.

Кроме развлекательных объектов, на территории есть баня с открытым пневмокаркасным бассейном объемом 400 м3, пейнтбольная площадка, два мини-футбольных поля и волейбольная площадка.

Комплекс полностью автономен. Здесь есть собственная скважина и трансформаторная подстанция мощностью 250 кВт.

Судя по информации, в текущем зимнем сезоне парк закрыт и принимает посетителей только по предварительным заявкам.

Объявления о продаже «Якутских гор» появлялись и раньше – в 2021 и 2024 годах, что говорит о попытках найти покупателя на протяжении нескольких лет.

