WSJ поразил мир репортажем о буднях украинских «героев за кулисами» 16.02.2026, 22:48

5,530

Их работа – это настоящее мужество, которое не всегда попадает в объективы камер.

Украинские энергетики вынуждены восстанавливать работу теплоэлектростанций в режиме 24/7, несмотря на постоянную угрозу повторных ударов. О буднях «героев за кулисами» рассказало американское издание The Wall Street Journal в своем репортаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал влиятельного СМИ, который поразил мир.

Журналисты WSJ пообщались с работниками ТЭС ДТЭК, которые непосредственно занимаются восстановлением поврежденных энергоблоков.

Одним из героев материала стал энергетик Максим, который признался, что самое тяжелое в его работе - видеть, как плоды многомесячного труда уничтожаются одним ракетным ударом.

«Самое тяжелое - это когда ты выполняешь свою работу, а потом все разрушается», - говорит он.

«Мы его отремонтировали, перестроили, запустили. Из дымохода поднимается дым. А потом бах - и нам приходится начинать все сначала», - поделились другие энергетики.

Из-за постоянной нагрузки и 12-часовых смен люди истощаются физически и болеют, однако коллеги продолжают подменять друг друга, чтобы не останавливать процесс восстановления.

фото: WSJ / Сергей Коровайный

фото: WSJ / Сергей Коровайный

фото: WSJ / Сергей Коровайный

фото: WSJ / Сергей Коровайный

фото: WSJ / Сергей Коровайный

С начала полномасштабного вторжения российские войска совершили более 220 атак на теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.

Каждая такая атака - это не только разрушение оборудования, но и серьезный вызов для стабильности всей энергосистемы страны.

Издание отмечает, что устойчивость украинских энергетиков стала ключевым фактором, который позволяет избегать длительных блэкаутов, несмотря на попытки врага погрузить Украину в темноту.

Материал WSJ вызвал оживленное обсуждение среди западной аудитории.

Читатели называют украинских энергетиков «героями за кулисами» и отмечают, что их работа - это «настоящее мужество, которое не всегда попадает в объективы камер».

«Держись, Украина. Миллионы из нас стоят бок о бок с вами!»

«Они [энергетики] отказываются позволить тьме победить»

Некоторые даже поддерживают украинских энергетиков красноречивыми картинками.

В то же время многие с сочувствием добавляют, что из-за постоянных атак РФ восстановление превращается в «замкнутый порочный круг».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com