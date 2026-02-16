Украинская делегация прибыла в Женеву для нового раунда трехсторонних переговоров 1 16.02.2026, 23:13

Рустем Умеров

Стороны планируют обсудить вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Украинская делегация прибыла в Женеву для участия в очередном раунде переговоров в трехстороннем формате.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

«Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе», - написал он.

«Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам - для продвижения к достойному и устойчивому миру», - рассказал Умеров.

