Украинская делегация прибыла в Женеву для нового раунда трехсторонних переговоров

Украинская делегация прибыла в Женеву для нового раунда трехсторонних переговоров1
- 16.02.2026, 23:13
Украинская делегация прибыла в Женеву для участия в очередном раунде переговоров в трехстороннем формате. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности и гуманитарные вопросы
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
«Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе», - написал он.
«Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам - для продвижения к достойному и устойчивому миру», - рассказал Умеров.