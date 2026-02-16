БЖД сообщила о возвращении на маршруты польских поездов

  16.02.2026, 23:14
Ранее их снимали с маршрутов якобы из-за морозов.

О возвращении на маршруты польских поездов сообщила 16 февраля Белорусская железная дорога (БЖД).

Возобновлена перевозка пассажиров польскими поездами бизнес-класса сообщением Минск — Витебск — Минск, отмечает БЖД.

С 16 февраля в эксплуатацию возвращены моторвагонные подвижные составы серии ДП-6 (поезда №704 Минск — Витебск, №712/711 Минск — Витебск — Минск и №713/714 Витебск — Минск — Витебск), с 17 февраля 2026 года такими же составами будут обслуживаться поезда № 704/703, №712/711 и №714/713 Минск —Витебск — Минск.

Приостановка эксплуатации польских поездов с 3 по 15 февраля в сообщении объясняется «техническими причинами в связи с проведением плановых ремонтных работ».

Ранее также сообщалось, что снятие с маршрутов поездов польского производства вызвано сильными морозами.

