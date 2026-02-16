Опыт ВСУ для Бундесвера: украинцы будут преподавать в военных училищах Германии 2 16.02.2026, 23:54

Министерства обороны Украины и Германии подписали соглашение, согласно которому украинские инструкторы будут преподавать в военных училищах ФРГ.

Об этом сообщает Zeit.

«План заключается в том, чтобы включить опыт украинских солдат в подготовку, в частности, в армейских учебных заведениях», - отметил представитель вооруженных сил Германии.

Отмечается, что Бундесвер таким образом реагирует на существенные изменения на поле боя в Украине.

Кроме того, он констатирует, что военные ВСУ имеют больший опыт в использовании дронов и противодействия им, а также в интеграции в боевые подразделения современных технологий управления.

