Куба отменила свой фирменный фестиваль сигар 6 17.02.2026, 1:13

4,460

Он проходил каждый год.

Праздник сигар, который должен был длиться на протяжении пяти дней в Гаване в конце февраля, решили отменить, соответствующая информация появилась на сайте оргкомитета.

Все из-за нехватки энергоресурсов – остров переживает одни из самых серьезных испытаний после распада СССР.

Этот фестиваль стал бы 26-м по счету.

«Оргкомитет в настоящее время работает над новой датой проведения мероприятия, которая будет объявлена позднее через официальные каналы фестиваля», – говорится в сообщении.

Организаторы заверили, что вернут фестиваль, который станет продолжением традиций Habano (производителя кубинских сигар). При этом точная дата не называется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com