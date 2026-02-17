25 мая 2026, понедельник, 1:36
Куба отменила свой фирменный фестиваль сигар

6
  • 17.02.2026, 1:13
  • 4,460
Он проходил каждый год.

Праздник сигар, который должен был длиться на протяжении пяти дней в Гаване в конце февраля, решили отменить, соответствующая информация появилась на сайте оргкомитета.

Все из-за нехватки энергоресурсов – остров переживает одни из самых серьезных испытаний после распада СССР.

Этот фестиваль стал бы 26-м по счету.

«Оргкомитет в настоящее время работает над новой датой проведения мероприятия, которая будет объявлена позднее через официальные каналы фестиваля», – говорится в сообщении.

Организаторы заверили, что вернут фестиваль, который станет продолжением традиций Habano (производителя кубинских сигар). При этом точная дата не называется.

