Куба отменила свой фирменный фестиваль сигар

Куба отменила свой фирменный фестиваль сигар6
- 17.02.2026, 1:13
Он проходил каждый год.
Праздник сигар, который должен был длиться на протяжении пяти дней в Гаване в конце февраля, решили отменить, соответствующая информация появилась на сайте оргкомитета.
Все из-за нехватки энергоресурсов – остров переживает одни из самых серьезных испытаний после распада СССР.
Этот фестиваль стал бы 26-м по счету.
«Оргкомитет в настоящее время работает над новой датой проведения мероприятия, которая будет объявлена позднее через официальные каналы фестиваля», – говорится в сообщении.
Организаторы заверили, что вернут фестиваль, который станет продолжением традиций Habano (производителя кубинских сигар). При этом точная дата не называется.