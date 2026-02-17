закрыть
25 мая 2026, понедельник, 3:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: РФ хочет больно ударить по Украине в последние холодные дни зимы

4
  • 17.02.2026, 2:46
  • 2,894
Зеленский: РФ хочет больно ударить по Украине в последние холодные дни зимы
Владимир Зеленский

В разведке сообщали о подготовке РФ к дальнейшим массированным атакам на энергетику.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне хотят нанести новый массированный удар по Украине в последние дни зимнего холода. В разведке сообщали о подготовке РФ к дальнейшим массированным атакам на энергетику.

«Россия не может устоять против соблазна в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения в понедельник, 16 февраля.

Президент подчеркнул, что российские атаки постоянно «эволюционируют», а любая несвоевременная поставка ракет для ПВО может масштабировать ущерб от обстрелов. Поэтому все договоренности с партнерами о помощи должны быть реализованы оперативно.

«Россияне понимают, что именно они пытаются уничтожить, когда бьют по Украине. Украина может стать действительно важным элементом европейской и евроатлантической безопасности. Важно, чтобы партнеры нашего государства осознавали украинские возможности так же, как и наш общий враг», — отметил Зеленский.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин