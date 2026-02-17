Зеленский: РФ хочет больно ударить по Украине в последние холодные дни зимы

Зеленский: РФ хочет больно ударить по Украине в последние холодные дни зимы4
- 17.02.2026, 2:46
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне хотят нанести новый массированный удар по Украине в последние дни зимнего холода. В разведке сообщали о подготовке РФ к дальнейшим массированным атакам на энергетику.
«Россия не может устоять против соблазна в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения в понедельник, 16 февраля.
Президент подчеркнул, что российские атаки постоянно «эволюционируют», а любая несвоевременная поставка ракет для ПВО может масштабировать ущерб от обстрелов. Поэтому все договоренности с партнерами о помощи должны быть реализованы оперативно.
«Россияне понимают, что именно они пытаются уничтожить, когда бьют по Украине. Украина может стать действительно важным элементом европейской и евроатлантической безопасности. Важно, чтобы партнеры нашего государства осознавали украинские возможности так же, как и наш общий враг», — отметил Зеленский.