Белый дом поздравил Трампа с Днем президента 10 17.02.2026, 3:18

Поздравление сопроводили цитатой про охотника и жертву.

Белый дом поздравил американского лидера Дональда Трампа с Днем президента. Пост опубликовали в социальной сети X.

Поздравление сопроводили открыткой, на которой разместили фотографию ноябрьской обложки журнала Time с главой Белого дома. Номер получил название «Мир Трампа». Под изображением приведены слова американского лидера, которые он произнес в июне прошлого года во время разговора с журналистами.

«Я был жертвой, а теперь я охотник», — говорится цитате.

День президента — официальный праздник в США. Событие отмечается в третий понедельник февраля и посвящено должности главы государства. По традиции, праздник приурочен ко дню рождения Джорджа Вашингтона.

