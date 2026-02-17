Большинство жителей Чехии выступают за продолжение помощи Украине

Большинство жителей Чехии выступают за продолжение помощи Украине1
- 17.02.2026, 6:03
Опрос.
Большинство граждан Чехии поддерживают продолжение помощи Украине в войне против России.
Об этом говорится в материале Radio Prague International со ссылкой на январский опрос агентства STEM.
Исследование показало рост поддержки почти всех форм помощи по сравнению с октябрем прошлого года. В то же время отношение к отдельным направлениям поддержки остается неоднозначным.
Поддержка различных видов помощи (по результатам опроса):
70% — поставки медицинских и потребительских товаров;
65% — гуманитарные программы непосредственно в Украине;
63% — помощь чешским компаниям в создании партнерств;
58% — дипломатическое и экономическое давление на Россию.
«Ни по одному из видов помощи не преобладает позиция о ее полном прекращении», - говорится в исследовании.
Мнения о военной помощи разделились:
55% —хотели бы ограничить поставки боеприпасов;
59% — выступают за сокращение поставок военной техники;
51% — ограничили бы обучение украинских военных;
65% — предлагают сократить или прекратить прямую финансовую помощь;
59% — считают, что следует ограничить разрешения на пребывание украинских беженцев.
В то же время полного отказа от поддержки Украины большинство чехов не поддерживает.