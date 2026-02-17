Большинство жителей Чехии выступают за продолжение помощи Украине 1 17.02.2026, 6:03

Опрос.

Большинство граждан Чехии поддерживают продолжение помощи Украине в войне против России.

Об этом говорится в материале Radio Prague International со ссылкой на январский опрос агентства STEM.

Исследование показало рост поддержки почти всех форм помощи по сравнению с октябрем прошлого года. В то же время отношение к отдельным направлениям поддержки остается неоднозначным.

Поддержка различных видов помощи (по результатам опроса):

70% — поставки медицинских и потребительских товаров;

65% — гуманитарные программы непосредственно в Украине;

63% — помощь чешским компаниям в создании партнерств;

58% — дипломатическое и экономическое давление на Россию.

«Ни по одному из видов помощи не преобладает позиция о ее полном прекращении», - говорится в исследовании.

Мнения о военной помощи разделились:

55% —хотели бы ограничить поставки боеприпасов;

59% — выступают за сокращение поставок военной техники;

51% — ограничили бы обучение украинских военных;

65% — предлагают сократить или прекратить прямую финансовую помощь;

59% — считают, что следует ограничить разрешения на пребывание украинских беженцев.

В то же время полного отказа от поддержки Украины большинство чехов не поддерживает.

