Трамп требует от Украины заключить сделку с Россией
- 17.02.2026, 8:19
Президент США снова давит на Киев.
Перед новым раундом трехсторонних переговоров о мирном урегулировании в Женеве, которые пройдут 17–18 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился с предупреждением к Украине, заявив, что ожидает активного участия Киева в предстоящем переговорном процессе и надеется на скорейшее достижение Украиной соглашения с РФ.
Как пишет The Guardian, в комментарии журналистам на борту самолета Air Force One по пути в Вашингтон Трамп усилил давление на Украину, требуя быстро заключить сделку с Россией.
«Украине лучше сесть за стол переговоров как можно скорее», — заявил президент США.
Ожидается, что двухдневная встреча в Швейцарии, начинающаяся во вторник, будет аналогична переговорам, состоявшимся ранее в этом месяце в Абу-Даби, с участием представителей Вашингтона, Киева и Москвы. Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять администрацию Трампа на переговорах.
В то же время, несмотря на возобновленные усилия США по активизации дипломатии, надежды на внезапный прорыв остаются низкими, поскольку Россия продолжает выдвигать максималистские требования к Украине.