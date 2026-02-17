25 мая 2026, понедельник, 8:52
Трамп требует от Украины заключить сделку с Россией

  17.02.2026, 8:19
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США снова давит на Киев.

Перед новым раундом трехсторонних переговоров о мирном урегулировании в Женеве, которые пройдут 17–18 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился с предупреждением к Украине, заявив, что ожидает активного участия Киева в предстоящем переговорном процессе и надеется на скорейшее достижение Украиной соглашения с РФ.

Как пишет The Guardian, в комментарии журналистам на борту самолета Air Force One по пути в Вашингтон Трамп усилил давление на Украину, требуя быстро заключить сделку с Россией.

«Украине лучше сесть за стол переговоров как можно скорее», — заявил президент США.

Ожидается, что двухдневная встреча в Швейцарии, начинающаяся во вторник, будет аналогична переговорам, состоявшимся ранее в этом месяце в Абу-Даби, с участием представителей Вашингтона, Киева и Москвы. Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять администрацию Трампа на переговорах.

В то же время, несмотря на возобновленные усилия США по активизации дипломатии, надежды на внезапный прорыв остаются низкими, поскольку Россия продолжает выдвигать максималистские требования к Украине.

