Трамп требует от Украины заключить сделку с Россией 31 17.02.2026, 8:19

11,090

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США снова давит на Киев.

Перед новым раундом трехсторонних переговоров о мирном урегулировании в Женеве, которые пройдут 17–18 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился с предупреждением к Украине, заявив, что ожидает активного участия Киева в предстоящем переговорном процессе и надеется на скорейшее достижение Украиной соглашения с РФ.

Как пишет The Guardian, в комментарии журналистам на борту самолета Air Force One по пути в Вашингтон Трамп усилил давление на Украину, требуя быстро заключить сделку с Россией.

«Украине лучше сесть за стол переговоров как можно скорее», — заявил президент США.

Ожидается, что двухдневная встреча в Швейцарии, начинающаяся во вторник, будет аналогична переговорам, состоявшимся ранее в этом месяце в Абу-Даби, с участием представителей Вашингтона, Киева и Москвы. Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять администрацию Трампа на переговорах.

В то же время, несмотря на возобновленные усилия США по активизации дипломатии, надежды на внезапный прорыв остаются низкими, поскольку Россия продолжает выдвигать максималистские требования к Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com