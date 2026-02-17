Белорусов шокировали январские жировки 10 17.02.2026, 10:32

Суммы в январских квитанциях могли быть еще большими.

Белорусы публикуют в соцсетях суммы из квитанций за коммунальные услуги в январе и возмущаются, что приходится много платить. Кто-то утверждает, что по сравнению с декабрем платеж вырос даже вдвое, пишет сайт телеканала «Белсат».

Сейчас – новое нашествие: январские морозы. В соцсетях терпеливо объясняют, что из-за лютого мороза пришлось больше энергии тратить на подогрев воды, на отопление, вот и вышли крупные суммы. Однако эти аргументы не останавливают возмущения.

«Какого хрена так много за отопление??? У меня в квартире теплее не стало. Я как в байке ходила, так и хожу!!! Откуда такие бешеные деньги за отопление!?!?! Считай, весь счет состоит из отопления».

«Вся коммуналка за 82 м2 – 200 рублей в прошлом месяце, в этом – 315 рублей».

«120 рублей. Было 90».

Суммы, на которые потяжелели жировки, разные: у кого-то – на 25 рублей больше декабрьских, у кого-то – на 50, свидетельствуют в соцсетях.

Отдельно страдают те сами «тунеядцы», или, говоря чиновничьим языком, – незанятые в экономике. Им начисляют «экономически обоснованные тарифы».

«Граждане тунеядцы, как вам январские жировки? Трёшка – 435 рублей».

«Можно подумать, без тунеядства жировка в 250 рублей – это очень дешево...»

«У меня 120 м2 квартира, и я узнала, что я тунеядка, когда муж пришел и сказал, что что-то много за квартиру платит, почти 600 рублей. Начала выяснять, и оказалось, я была тунеядкой, так как не использовала льготу на налог самозанятости».

Суммы в январских квитанциях могли быть еще большими, если бы власти не отложили плановое подорожание. Тарифы всех коммунальных услуг, кроме отопления и горячей воды, должны были вырасти с 1 января, однако это перенесли на 1 марта. Тарифы на отопление и горячую воду увеличатся в июне.

