Время работает против Кремля Вадим Денисенко

17.02.2026, 8:52

Российская экономика находится в предкризисном состоянии.

1) В последние дни мы наблюдаем усиление российской истерии вокруг «духа Анкориджа». Судя по всему, это связано с несколькими следующими факторами:

Отсутствие возможности (желания) у Трампа окончательно надавить на Украину и ЕС;

«Бунт» части европейцев, которые начинают двигаться в сторону затягивания войны и восстановления собственных ВПК и армий;

Желание завершить войну уже сейчас.

2) Замена руководителя переговорной группы – это не только понижение статуса. Судя по всему, новый раунд переговоров может быть о статусе русского языка и церкви, и нам стоит ждать новых информационных провокаций. Это не обязательно, но существует высокая вероятность.

3) Нынешняя ситуация является патовой с переговорной точки зрения. А потому, если не произойдет чего-то экстраординарного, эти переговоры обречены на провал.

4) Отдельно хочу остановиться на экономической составляющей. Российская экономика находится в предкризисном состоянии, а не на грани коллапса или дефолта. 2026 год они проходят относительно спокойно. Проблемы в РФ начнутся только при трех условиях (если Россия продолжит жить в логике крепкого рубля, война будет продолжаться с нынешней интенсивностью и если долгое время цена российской нефти будет низкой). При наличии всех этих пунктов кризис в российской экономике наступит примерно в середине 2027 года.

5) И напоследок, немного статистики для адептов и секты развала России. Centre for Research on Energy and Clean Air (Финляндия) дал сводную статистику по экспорту российской нефти. В июне Россия экспортировала 7,15 млн баррелей в сутки, в декабре – 5,54, в феврале 5,95 млн баррелей. То есть сейчас Россия имеет минус миллион баррелей или минус примерно 14-15%. Это неприятно, но явно не смертельно.

