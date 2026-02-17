25 мая 2026, понедельник, 9:11
Задержан глава Столинского райисполкома?

16
  • 17.02.2026, 8:58
  • 7,702
Александр Пачко

Ему инкриминируют получение взятки.

Об этом в редакцию «Медиа-Полесья» сообщили несколько источников из Лунинца и Столина.

По сообщениям читателей, Александр Пачко задержан на территории Микашевичского профилактория «Світанак». Отдыхал он здесь или находился с другими целями — информации нет. Ему инкриминируют получение взятки. Этапировали задержанного из Микашевичей в Гомель.

На сайте Столинского райисполкома в разделе «Руководство» уже отсутствует информация о руководителе. Указанный на сайте рабочий телефон не отвечает.

Примечательно и то, что в телеграм-канале райисполкома новостей, где бы фигурировал руководитель района, не было с 29 января. Хотя прежде в телеграме он появлялся регулярно.

Есть информация, что 9 февраля очередное заседание исполкома проходило под председательством первого заместителя председателя Василия Литвинкевича.

Расширенное аппаратное совещание 16 февраля проходило при первом заместителе председателя райисполкома Василии Литвинкевиче, сообщал телеграм исполкома.

