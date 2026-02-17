Задержан глава Столинского райисполкома?16
- 17.02.2026, 8:58
- 7,702
Ему инкриминируют получение взятки.
Об этом в редакцию «Медиа-Полесья» сообщили несколько источников из Лунинца и Столина.
По сообщениям читателей, Александр Пачко задержан на территории Микашевичского профилактория «Світанак». Отдыхал он здесь или находился с другими целями — информации нет. Ему инкриминируют получение взятки. Этапировали задержанного из Микашевичей в Гомель.
На сайте Столинского райисполкома в разделе «Руководство» уже отсутствует информация о руководителе. Указанный на сайте рабочий телефон не отвечает.
Примечательно и то, что в телеграм-канале райисполкома новостей, где бы фигурировал руководитель района, не было с 29 января. Хотя прежде в телеграме он появлялся регулярно.
Есть информация, что 9 февраля очередное заседание исполкома проходило под председательством первого заместителя председателя Василия Литвинкевича.
Расширенное аппаратное совещание 16 февраля проходило при первом заместителе председателя райисполкома Василии Литвинкевиче, сообщал телеграм исполкома.