WSJ: Воздушные шары ВСУ атакуют Россию

WSJ: Воздушные шары ВСУ атакуют Россию8
- 17.02.2026, 12:33
Они практически незаметны на радарах и парят высоко над линиями РЭБ.
Военная технология времен Французской революции — воздушные шары — все активнее возвращается на современное поле боя. Как пишет The Wall Street Journal, украинские Вооруженные силы успешно используют их для нанесения ударов вглубь России, а также для разведки, транспортировки и в качестве приманки.
Воздушные шары могут вести разведку и транспортировать полезные нагрузки. Они практически незаметны на радарах и парят высоко над линиями радиоэлектронной борьбы, которые выводят из строя другие летательные аппараты. Они также могут нести оружие, включая ударные дроны-камикадзе, на тысячи километров, чтобы поражать удаленные цели.
«Киев, испытывая нехватку финансирования и доступа к достаточному количеству современного оружия, обратился к воздушным шарам как к недорогому запасному варианту, обладающему асимметричным преимуществом в виде местных ветровых потоков», — отмечает издание.
По словам источников, Украина начала использовать воздушные шары вскоре после вторжения России, чтобы сбрасывать бомбы или гранаты и изматывать российскую оборону, перевозя грузы, которые на радарах выглядели как боевые самолеты. В 2024 году Украина начала использовать воздушные шары, часто от американских поставщиков, в качестве системы доставки небольшого камикадзе-оружия, которое самостоятельно летит к точной цели.