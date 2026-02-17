Ученые научились управлять мыслями спящих людей 4 17.02.2026, 9:11

К счастью или к сожалению, мы можем изучать языки или математические формулы только в часы бодрствования. Однако сновидения тоже играют важную роль в процессе обработки новой информации. Нейробиологи из Северо-Западного университета (США) доказали, что направлять сны человека в нужное русло и подталкивать его к решению задач — это вполне реально, пишет «Нож».

Авторы исследования провели эксперимент с участием 20 испытуемых, имеющих опыт осознанных сновидений. Такие люди могут понимать, что находятся во сне, но все равно продолжать спать и управлять воображаемой реальностью.

Сперва участникам предложили решить серию головоломок: на каждую из них ученые отводили по три минуты. Все задачи сопровождались уникальными саундтреками. Как итог, добровольцы не справились с заданиями, поскольку головоломки оказались чересчур сложными.

Чуть позднее, на следующем этапе эксперимента, испытуемые спали в научной лаборатории. Когда добровольцы достигали фазы быстрого сна, исследователи воспроизводили звуки, напоминавшие участникам о каждой из головоломок. Научное название примененного ими метода — целенаправленная реактивация памяти (ЦРП).

Утром испытуемые поделились впечатлениями о своих снах. Как выяснилось, 12 из 20 участников снились головоломки. Кроме того, у большинства из них сны сопровождались звуковыми сигналами.

Позднее ученые выяснили, что добровольцы, которым снились звуки и картинки, напоминающие о задачах, с большей вероятностью решали головоломки после пробуждения. Если точнее, количество правильных ответов у них выросло с 20 до 40%.

Теперь команда планирует протестировать методы ЦРП в других ситуациях. Например, при изучении процесса обучения и получения навыков эмоциональной регуляции.

