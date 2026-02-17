Z-пропагандист: Россия рухнет по примеру СССР

Z-пропагандист: Россия рухнет по примеру СССР14
- 17.02.2026, 9:18
- 11,598
Ресурсов на продолжение агрессии у РФ уже не осталось.
РФ не в состоянии одержать победу в так называемой «СВО». Однако ради того, чтобы выйти из этой провальной войны с сохранением лица, Кремль готовит «последнюю эскалацию». И она будет очень опасной для России.
Об этом в своем блоге написал известный российский Z-патриот Максим Калашников. Он заверил, что ресурсов на продолжение агрессии у России уже не осталось. И перед Кремлем стоит задача сделать так, чтобы итоги войны можно было представить населению как победу, заметил «Диалог».
«Опасным моментом станет попытка последней эскалации. Почему последней? А на следующие у РФ просто ресурсов нет, ведь войну нужно завершить так, чтобы было что показать как победу. А поскольку о взятии хоть Киева, хоть Одессы речи теперь и быть не может, то остается один вариант: остаток Донецкой области», — написал Калашников.
Он был вынужден признать, что даже на захват всей Донецкой области у РФ нет средств и сил. Чтобы попытаться ее отвоевать, придется идти на очень опасные шаги: новую мобилизацию как минимум 500 тыс. человек и конфискацию банковских вкладов у населения.
Он не исключил, что «последней эскалацией» может быть и вторжение РФ в НАТО, а именно в страны Балтии. Однако и тут потребуется мобилизация и отъем денег у населения.
«Но это вызовет и крайнее возмущение общества, и резкий экономический спад, и взвинчивание мигрантской проблемы», — написал Калашников.
Он констатировал, что «последняя эскалация» в случае неудачи может привести РФ к краху по сценарию, по которому рухнул Советский Союз.