25 мая 2026, понедельник, 10:23
Z-пропагандист: Россия рухнет по примеру СССР

14
  17.02.2026, 9:18
  • 11,598
Ресурсов на продолжение агрессии у РФ уже не осталось.

РФ не в состоянии одержать победу в так называемой «СВО». Однако ради того, чтобы выйти из этой провальной войны с сохранением лица, Кремль готовит «последнюю эскалацию». И она будет очень опасной для России.

Об этом в своем блоге написал известный российский Z-патриот Максим Калашников. Он заверил, что ресурсов на продолжение агрессии у России уже не осталось. И перед Кремлем стоит задача сделать так, чтобы итоги войны можно было представить населению как победу, заметил «Диалог».

«Опасным моментом станет попытка последней эскалации. Почему последней? А на следующие у РФ просто ресурсов нет, ведь войну нужно завершить так, чтобы было что показать как победу. А поскольку о взятии хоть Киева, хоть Одессы речи теперь и быть не может, то остается один вариант: остаток Донецкой области», — написал Калашников.

Он был вынужден признать, что даже на захват всей Донецкой области у РФ нет средств и сил. Чтобы попытаться ее отвоевать, придется идти на очень опасные шаги: новую мобилизацию как минимум 500 тыс. человек и конфискацию банковских вкладов у населения.

Он не исключил, что «последней эскалацией» может быть и вторжение РФ в НАТО, а именно в страны Балтии. Однако и тут потребуется мобилизация и отъем денег у населения.

«Но это вызовет и крайнее возмущение общества, и резкий экономический спад, и взвинчивание мигрантской проблемы», — написал Калашников.

Он констатировал, что «последняя эскалация» в случае неудачи может привести РФ к краху по сценарию, по которому рухнул Советский Союз.

