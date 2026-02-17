В Беларуси пассажирский поезд столкнулся с диким животным 2 17.02.2026, 9:26

Он идет с опозданием.

Поезд №605 Полоцк — Брест идет с опозданием из-за ночного инцидента, предупредила Белорусская железная дорога.

Железнодорожный состав должен был прибыть в Брест утром около 9:28, однако опоздает примерно на час, сообщила пресс-служба.

Поезд отправился накануне из Полоцка в 17:16.

«В 23 часа 18 минут на перегоне Барсуки — Быхов произошло столкновение с диким животным пассажирского поезда №605 Полоцк — Брест», — говорится в сообщении БЖД.

О каком именно диком животном идет речь, не уточняется.

Среди пассажиров пострадавших нет, подчеркнули в БЖД.

После инцидента состав простоял на перегоне почти час и идет почти с часовой задержкой.

