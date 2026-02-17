«Нефтяная удавка» для РФ
- Сергей Макогон
- 17.02.2026, 9:33
В Вашингтоне переходят к радикальным действиям.
США готовят «нефтяную удавку» для РФ: в Конгрессе представили DROP Act (Decreasing Russian Oil Profits Act of 2026).
Пока агрессор надеется на усталость мира, в Вашингтоне переходят к радикальным действиям. Группа влиятельных конгрессменов от обеих партий зарегистрировала законопроект, имеющий целью окончательно перекрыть поток нефтедолларов в кремлевскую «кассу войны».
Что предусматривает DROP Act?
Это не просто ограничения, а жесткие вторичные санкции. Под удар попадут все иностранные компании и лица (от Индии до Китая), которые:
покупают или импортируют российскую нефть и нефтепродукты;
проводят финансовые транзакции для таких сделок;
оказывают любую поддержку (логистическую, страховую и т.д.).
Личная ответственность: санкции могут быть наложены непосредственно на генеральных директоров и членов советов директоров компаний-нарушителей.
Деньги нефти — на оружие для Украины!
Законопроект содержит уникальный механизм «исключения». Страны смогут избежать санкций США, если согласятся перечислять средства за приобретенную нефть не России, а на специальный счет для Украины. Эти средства пойдут на финансирование нашей обороны и закупку вооружений.
Почему это важно?
Цель проста: поставить мир перед выбором — либо вы ведете бизнес с цивилизованным миром, либо финансируете террор и становитесь изгоями.
Законопроект уже получил поддержку широкой коалиции и является сигналом того, что санкционное давление на энергетический сектор РФ будет только расти.
Сергей Макогон, «Фейсбук»